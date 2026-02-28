Manchester City gana sin Haaland ante Leeds y mantiene presión sobre el Arsenal en la Premier

Sin Erling Haaland, el Manchester City confió en el último gol del delantero recientemente fichado Antoine Semenyo para asegurar una victoria el que mantuvo la presión sobre el Arsenal en la carrera por el título de la Premier League.

Semenyo hizo su mejor imitación de Haaland al rematar a quemarropa un centro raso en el tiempo de descuento de la primera mitad, mientras el City se mantuvo firme para vencer 1-0 al Leeds y recortar la diferencia con el Arsenal a dos puntos.

Semenyo anota el gol con el que Manchester City venció a Leeds | AP

Fue el sexto gol de Semenyo en 11 partidos desde que llegó procedente del Bournemouth en enero.

Haaland no estuvo disponible para el viaje a Leeds después de sufrir lo que el técnico del City, Pep Guardiola, describió como una “pequeña lesión” en el entrenamiento del jueves. Fue el primer partido de liga que el delantero noruego se ha perdido en toda la temporada.

Calvert Lewin de Leeds intenta anotar en el partido contra Manchester City | AP

El City tuvo suerte en Elland Road, con el Leeds desperdiciando dos ocasiones claras en la primera mitad y aumentando la presión al final del partido.