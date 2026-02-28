Guillermo Ochoa vuelve a caer con el AEL Limassol

El mexicano Guillermo Ochoa vivió una noche complicada en la Jornada 24 de la Liga de Chipre. El AEL Limassol recibió al APOEL Nicosia en el Alphamega Stadium con la obligación de sumar, pero terminó dejando escapar puntos valiosos en la carrera por escalar posiciones. El duelo enfrentaba al séptimo contra el quinto lugar de la tabla, un choque directo que podía redefinir aspiraciones en el cierre del torneo.

Guillermo Ochoa con el AEL Limassol I IG:@yosoy8a

Desde el silbatazo inicial, el equipo de Limassol mostró carencias ofensivas. Durante la primera mitad, el conjunto de Ochoa no logró generar una sola ocasión clara de peligro, cediendo la iniciativa a su rival. El APOEL, sin ser abrumador, fue más incisivo y encontró premio a su insistencia antes del descanso.

Al 41’, el argentino Daniel Mancini rompió el cero. Un pase filtrado dejó al atacante mano a mano frente a Ochoa; el arquero mexicano alcanzó a desviar ligeramente el disparo, pero la colocación fue milimétrica y el balón terminó en el fondo de la red. Fue un golpe duro para el AEL, que se fue al vestidor con desventaja y sin argumentos ofensivos.

Reacción insuficiente del AEL

En el complemento, el cuadro local mostró una ligera mejoría. Al 58’, Leo Natel igualó el marcador con un disparo directo en una jugada a balón parado, colocando el esférico pegado al poste derecho. El empate devolvió momentáneamente la esperanza a los aficionados y parecía cambiar la inercia del encuentro.

Sin embargo, la alegría fue efímera. Apenas reanudado el juego, el APOEL aprovechó un desajuste defensivo: Abagna condujo con libertad hasta el área y sacó un disparo que sorprendió a Ochoa, quien reaccionó tarde ante el tiro. El segundo tanto volvió a evidenciar problemas estructurales en la zaga del AEL y dejó al guardameta expuesto.

Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre I IG:@yosoy8a

¿Se complica el panorama para Ochoa?

La sentencia llegó al minuto 80. Nuevamente, un pase profundo dejó en ventaja a Stefan Drazic, quien encaró a Ochoa en el mano a mano. El mexicano intentó achicar el ángulo, pero no pudo evitar el tercer gol visitante. Tres disparos claros, tres anotaciones en contra y una noche cuesta arriba para el experimentado arquero.

Guillermo Ochoa con AEL Limassol | IG: ael_fc_official

En tiempo agregado, el AEL encontró un respiro desde los once pasos tras una falta que el árbitro sancionó como penal. Sérgio Conceição convirtió al 90’ para maquillar el marcador, evitando una derrota más abultada. Aun así, el resultado deja sensaciones preocupantes.

Con este tropiezo, el AEL Limassol se aleja de los puestos de privilegio y sus aspiraciones al título lucen cada vez más lejanas. Para Guillermo Ochoa, la presión aumenta: cada actuación es observada con lupa en un año clave rumbo a la próxima Copa del Mundo. La experiencia del mexicano es indiscutible, pero noches como esta reavivan el debate sobre su presente y su lugar bajo los tres postes en la élite internacional.