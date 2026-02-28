Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España

Argentina fue campeona del mundo en el Estadio Lusail en 2022 | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 11:37 - 28 febrero 2026
Los proyectiles fueron interceptados tras su ingreso a Doha; la preocupación viene de su caída cercana al Estadio Lusail, sede del encuentro entre selecciones

Las noticias en el mundo no paran, pero desafortunadamente muchas de ellas han sido malas, como es en este caso la presencia de misiles en Qatar, sede el Mundial de 2022, generando preocupación inmediata entre varios temas, también referente a la Finalíssima que está próxima a llevarse a cabo.

Las imágenes son impactantes, por lo que los usuarios ya han dejado su opinión al respecto, y aunque existe preocupación acerca del juego que está pactado a desarrollarse en el Estadio Lusail, eso ya ha pasado a segundo término.

Argentina fue campeón del mundo en el Estadio Lusail | MexSport

¿Qué ha sucedido en Doha?

Este sábado 28 de febrero, el mundo despertó con la noticia de los ataques de Estados Unidos a suelo iraní para desafortunadamente sumar otra noticia adversa a la conversación de los conflictos entre países; sin embargo, todo ha estado lejos de terminar.

Al pasar las horas, una nueva noticia se ha hecho presente, pues Irán ha decidido responder con ataques a una base militar de territorio norteamericano, pero de manera desafortunada, los proyectiles han sido interceptados, por lo que su trayectoria se desvió con rumbo a Doha, y aunque se reporta que no ha habido daños sobre los pobladores, el miedo fue inevitable.

Este problema ha desencadenado en que Qatar ya ha decidido cerrar espacio aéreo, causando problemas para quienes se mantengan en el país, pues no podrán salir por un tiempo hasta que la situación se haya calmado un poco.

¿Qué pasa entonces con el partido entre campeones?

Estos ataques y problemas con los misiles se han dado el sábado 28 de febrero; la Finalíssima se jugaría el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Doha. Es por ello que las inquietudes han venido en crecimiento, pues no hay certeza de lo que pueda suceder próximamente.

Todo esto se suma a las preocupaciones que se tenían sobre la situación de violencia que se vive en México, donde ya han comentado las autoridades que no deberá de haber problema para que se realice el torneo veraniego; sin embargo, aunque el tiempo apremia, las autoridades deben cerciorarse que todo esté en orden.

El Estadio Lusail ya ha sido sede de un partido por un campeonato para la Selección de Argentina; no obstante, este nuevo partido podría verse interrumpido en su desarrollo, incluso con un posible cambio de sede, pero aún faltan detalles para saber cuál es la actualidad del país qatarí.

