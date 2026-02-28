Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní

Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:11 - 28 febrero 2026
En medio de ataques aéreos lanzados por Estados Unidos y Israel, el máximo dirigente iraní permanece con vida, según altos funcionarios, mientras crece la incertidumbre regional.

El líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, sigue vivo “hasta donde yo sé”, aseguró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, este sábado, desmintiendo rumores sobre su muerte en medio de una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, quien según el ministro de Exteriores está vivo tras los ataques dirigidos contra objetivos en Irán. / AP

¿Qué dijo el ministro de Exteriores de Irán sobre Khamenei?

En una entrevista con NBC News, Araghchi confirmó que el líder supremo, junto con otros altos funcionarios, no ha muerto tras los ataques, y que la mayoría de los líderes siguen en sus funciones a pesar de los ataques aéreos que sacudieron múltiples ciudades iraníes.

Todos los altos funcionarios están vivos y en sus puestos, y todo está bajo control”, dijo el ministro desde Teherán, agregando que “puede que hayamos perdido a uno o dos comandantes, pero eso no es un gran problema”.

Ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. / AP

Araghchi también subrayó que ha estado en contacto con países del Golfo para explicar que Irán “no tiene intención de atacar esos territorios” y defendió las acciones de su país como actos de autodefensa contra bases estadounidenses.

Contexto del ataque y rumores sobre la salud del liderazgo

Los comentarios del ministro llegan tras el inicio de una operación coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que habría incluido ataques a centros de comando y estructuras militares en varias ciudades, incluido el entorno de Teherán.

Irán, tras el ataque. / AP

Algunas fuentes internacionales habían reportado que el ataque podría haber alcanzado instalaciones cercanas al apartamento del líder supremo, generando rumores y versiones contradictorias sobre su destino. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que Khamenei haya resultado herido o fallecido

El líder supremo iraní sigue vivo. / AP
