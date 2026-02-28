Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Estados Unidos e Israel atacan Irán; Donald Trump confirma bombardeo

Teherán, Irán, bajo el ataque de EU e Israel | AP
Associated Press (AP) 02:07 - 28 febrero 2026
La ofensiva estadounidense e israelí se da en medio de una nueva tensión por armas nucleares

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque contra Irán, y el primer ataque aparente habría ocurrido cerca de las oficinas del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei.

La prensa iraní reportó ataques en todo el país, y en la capital se podían ver columnas de humo. Sin embargo, se desconoce si Jamenei, de 86 años, se encontraba en las dependencias el momento del ataque. Hace días que no se le ve en público, coincidiendo con el aumento de las tensiones con Washington.

El operativo se produce además en un momento en que Estados Unidos ha reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

El ataque a Irán se dio a plena luz del día | AP

Trump confirma ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un video publicado en redes sociales que Washington había iniciado "importantes operaciones de combate en Irán".

Los objetivos de la campaña estadounidense e israelí incluían al ejército iraní, símbolos del gobierno y objetivos de inteligencia, según un funcionario conocedor del operativo, que habló bajo condición de anonimato para discutir información no pública sobre el ataque.

Trump quería un acuerdo que restringiese el programa nuclear de Irán y ve una oportunidad de lograrlo mientras el país enfrenta un creciente descontento luego de protestas a nivel nacional. Teherán esperaba evitar una guerra, pero sostiene que tiene derecho a enriquecer uranio y no quiere abordar otras cuestiones, como su programa de misiles de largo alcance o el apoyo a grupos armados como Hamás y Hezbollah.

Irán, tras el ataque | AP

Se desconoce la respuesta iraní

No quedó claro si Irán respondería de inmediato al ataque, pero ya había advertido que el personal militar estadounidense y sus bases repartidas por toda la región serían objetivos de cualquier represalia.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, señaló que el ataque buscaba "eliminar amenazas", pero no ofreció más detalles.

Varios hospitales en Israel activaron sus protocolos de emergencia, incluyendo el traslado de pacientes y cirugías a instalaciones subterráneas.

En Teherán, testigos escucharon la primera explosión cerca de la oficina de Jamenei. La televisión estatal iraní reportó más tarde la explosión, pero no indicó una causa.

Civiles iraníes, tras el bombardeo | AP

Alerta en Israel

Por su parte, en Israel se escucharon sirenas al mismo tiempo que se cerró el espacio aéreo. El ejército israelí dijo que emitió "alerta proactiva para preparar al público para la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel".

Más explosiones golpearon la capital de Irán después de que Israel anunció el ataque. Por el momento no se han reportado víctimas.

