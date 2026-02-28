¿Gilberto Mora está cerca de regresar? Esto dijo 'El Loco' Abreu, técnico de Xolos

Tijuana no ha podido ganar en casa en lo que va del Clausura 2026 de la Liga MX y la situación pone en alerta al entorno del club fronterizo, pues a pesar de su fortaleza para no ser vencido, no demuestra capacidad para obtener triunfos.

Ramiro Árciga y Kevin Castañeda, en festejo | IMAGO7

Tras el empate ante Pumas en la Jornada 8 del torneo, el entrenador del equipo, Sebastián Abreu explicó que no existe desesperación, ya que esa viene cuando las derrotas son el protagonista por encima de empates o victorias.

"Me parece que la desesperación, en este caso, si vienes perdiendo y perdiendo como pudo haber sucedido turnos atrás, el equipo ante la necesidad del triunfo empezaba a desordenarse. Pero me parece que si pierdes el orden, pierdes todo. O por lo menos es mi forma de entender el futbol. Un equipo desordenado y desesperado lo único que genera es que el rival saque muchas ventajas, muchas posibilidades. Desde el orden se construye, del desorden no se construye", señaló El Loco.

Sebastián Abreu y Efraín Juárez | MEXSPORT

¿Qué dijo Abreu sobre la recuperación de Gilberto Mora?

Abreu habló sobre la situación de Gilberto Mora, la joya mexicana que se encuentra fuera de las canchas por pubalgia, misma de la cual está en recuperación. El Loco’ no dio fecha de regreso, pero lanzó un mensaje alentador a la afición nacional rumbo al Mundial 2026.

"Gilito está avanzando bien en su recuperación, aunque aún no hay una fecha definida para su regreso. Se espera que llegue en óptimas condiciones para la Copa del Mundo, que es la máxima prioridad tanto para él como para el club. Es fundamental tenerlo disponible", dijo el charrúa.

Los jugadores diferentes son importantes porque rompen cualquier esquema defensivo; tienen una lectura de juego distinta, encuentran pases entre líneas, regatean, centran y rematan con ambas piernas

"Valoramos la libertad creativa de jugadores como Gilito incentivando el desorden positivo porque todo lo que hagan beneficiará al equipo. Este tipo de futbolistas es esencial, especialmente ante rivales con estructuras defensivas muy cerradas, ya que su talento es distinto y clave para abrir defensas", añadió el DT de Tijuana

Gilberto Mora en el CL2026 l IMAGO7

Abreu considera que Mora no necesita demostrarle su calidad a nadie

Además, Abreu reveló la conversación que tuvo con Mora, en la que le aconsejó no desesperarse y cuidar su salud como prioridad, ya que no necesita demostrarle su calidad a nadie, pues esa ya no está en duda ni siquiera por Javier Aguirre.