¡La reencarnación del 'Toro'! Hijo de Matías Vuoso debuta con Santos Laguna

¿Quién dice que las segundas partes no son buenas? Con 17 años, Lucca Vuoso, hijo del legendario Matías Vuoso, debutó con Santos Laguna en Primera División, en el partido contra Querétaro.

El hijo del 'Toro' ingresó de cambio al minuto 76, con el número 254 en la espalda, dorsal común en los más jóvenes y canteranos. La Corregidora fue testigo de los más de 20 minutos de acción de Lucca, quien desde su nacimiento en Torreón estaba destinado a ser un Guerrero más.

Lucca Vuoso debutó con Santos Laguna | IMAGO7

El apellido Vuoso se convirtió en uno de los más ilustres dentro del balompié nacional, gracias a la potencia y calidad del 'Vuoso Polar'. La Casa del Dolor Ajeno se convirtió en tierra de grandes delanteros, y Vicente Matías no fue la excepción.

El exjugador argentino, nacionalizado mexicano, llegó a la Comarca Lagunera tras su paso por el Manchester City -antes de los petrodólares-. En 247 partidos, Vicente Matías Vuoso anotó 104 goles, lo que lo coloca como el segundo máximo anotador histórico de Santos; detrás de Jared Borgetti.

Las felicitaciones para Lucca Vuoso

El joven jugador mexicano la rompió en las inferiores de Santos Laguna y, aunado a la falta de talento para los de Torreón, su debut llegó para este Clausura 2026. El conjunto de Santos Laguna lo felicitó con una foto junto a su padre, pero fue su madre, Marcela Ramos, quien le dio ánimos para seguir.

"Felicidades clonazo Lucca Joel Vuoso Ramos. Lo lograste hijo, tu esfuerzo, disciplina, perseverancia, constancia y el amor a tu club. Gracias por regalarme tu playera", escribió en una publicación que rápidamente se hizo viral.

¿Qué sigue para Santos Laguna?

Si hace 10 años le hubieran dicho a la afición lagunera la actualidad de su equipo, las risas no faltarían. Sin embargo, tras malas decisiones, Santos Laguna se encuentra en la última posición del Clausura 2026; a media semana enfrentarán a Cruz Azul, uno de los líderes del campeonato.