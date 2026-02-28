Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡La reencarnación del 'Toro'! Hijo de Matías Vuoso debuta con Santos Laguna

Lucca Vuoso debutó con Santos Laguna | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 23:56 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lucca, de 17 años, ingresó de cambio con los Guerreros al minuto 76 con el 254 en la espalda

¿Quién dice que las segundas partes no son buenas? Con 17 años, Lucca Vuoso, hijo del legendario Matías Vuoso, debutó con Santos Laguna en Primera División, en el partido contra Querétaro.

El hijo del 'Toro' ingresó de cambio al minuto 76, con el número 254 en la espalda, dorsal común en los más jóvenes y canteranos. La Corregidora fue testigo de los más de 20 minutos de acción de Lucca, quien desde su nacimiento en Torreón estaba destinado a ser un Guerrero más.

Lucca Vuoso debutó con Santos Laguna | IMAGO7

El apellido Vuoso se convirtió en uno de los más ilustres dentro del balompié nacional, gracias a la potencia y calidad del 'Vuoso Polar'. La Casa del Dolor Ajeno se convirtió en tierra de grandes delanteros, y Vicente Matías no fue la excepción.

El exjugador argentino, nacionalizado mexicano, llegó a la Comarca Lagunera tras su paso por el Manchester City -antes de los petrodólares-. En 247 partidos, Vicente Matías Vuoso anotó 104 goles, lo que lo coloca como el segundo máximo anotador histórico de Santos; detrás de Jared Borgetti.

Las felicitaciones para Lucca Vuoso

El joven jugador mexicano la rompió en las inferiores de Santos Laguna y, aunado a la falta de talento para los de Torreón, su debut llegó para este Clausura 2026. El conjunto de Santos Laguna lo felicitó con una foto junto a su padre, pero fue su madre, Marcela Ramos, quien le dio ánimos para seguir. 

"Felicidades clonazo Lucca Joel Vuoso Ramos. Lo lograste hijo, tu esfuerzo, disciplina, perseverancia, constancia y el amor a tu club. Gracias por regalarme tu playera", escribió en una publicación que rápidamente se hizo viral.

¿Qué sigue para Santos Laguna?

Si hace 10 años le hubieran dicho a la afición lagunera la actualidad de su equipo, las risas no faltarían. Sin embargo, tras malas decisiones, Santos Laguna se encuentra en la última posición del Clausura 2026; a media semana enfrentarán a Cruz Azul, uno de los líderes del campeonato.

Vicente y Lucca Vuoso, padre e hijo | @ClubSantos
Últimos videos
Lo Último
00:27 Pumas registra una derrota en sus últimos 12 partidos de Liga MX en torneo regular
00:26 ¿Cuál es la maldición de Mick Jagger? La mala fortuna del frontman de los Rolling Stones
23:56 ¡La reencarnación del 'Toro'! Hijo de Matías Vuoso debuta con Santos Laguna
23:19 Bravos de Juárez vence al Atlas con gol de vestidor incluido
23:18 ¡Ya son 8! Pumas rescata empate ante Xolos y mantiene el invicto
22:56 ¡Escalando a niveles estratosféricos! MrBeast peleará en La Velada del Año de Ibai
22:48 ¡De lujo! Peluche Caligari ficha a exfigura del Cruz Azul
22:46 ¿Mensaje a sus críticos? Katia Itzel García incendia las redes con publicaciones
22:30 Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
22:24 ¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Pumas registra una derrota en sus últimos 12 partidos de Liga MX en torneo regular
Futbol
28/02/2026
Pumas registra una derrota en sus últimos 12 partidos de Liga MX en torneo regular
¿Cuál es la maldición de Mick Jagger? La mala fortuna del frontman de los Rolling Stones
Empelotados
28/02/2026
¿Cuál es la maldición de Mick Jagger? La mala fortuna del frontman de los Rolling Stones
¡La reencarnación del 'Toro'! Hijo de Matías Vuoso debuta con Santos Laguna
Futbol
27/02/2026
¡La reencarnación del 'Toro'! Hijo de Matías Vuoso debuta con Santos Laguna
Bravos de Juárez vence al Atlas con gol de vestidor incluido
Futbol
27/02/2026
Bravos de Juárez vence al Atlas con gol de vestidor incluido
¡Ya son 8! Pumas rescata empate ante Xolos y mantiene el invicto
Futbol
27/02/2026
¡Ya son 8! Pumas rescata empate ante Xolos y mantiene el invicto
¡Escalando a niveles estratosféricos! MrBeast peleará en La Velada del Año de Ibai
Empelotados
27/02/2026
¡Escalando a niveles estratosféricos! MrBeast peleará en La Velada del Año de Ibai