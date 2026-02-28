Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ataque en Irán: al menos 85 niñas muertas tras bombardeo atribuido a Israel en escuela primaria

El ataque a Irán se dio a plena luz del día. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:35 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un ataque en una escuela de niñas en el sur de Irán ha provocado una tragedia en medio de una escalada militar entre potencias. Las cifras oficiales han cambiado conforme avanzan los reportes.

Al menos 85 niñas han muerto y otras más resultaron heridas tras un ataque atribuido a Israel contra una escuela primaria femenina en la ciudad de Minab, en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán, informaron autoridades locales este sábado durante una escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Al menos 85 niñas muertas, según últimos reportes. / AP

¿Qué sucedió en la escuela de Irán?

El bombardeo alcanzó el colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, que contaba con cerca de 170 estudiantes presentes en el momento del ataque, según las autoridades provinciales.

Este ataque ocurre en el marco de una ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que involucra bombardeos sobre objetivos militares iraníes, incluida la capital, Teherán, e infraestructura estratégica, de acuerdo con agencias internacionales.

Trump declaró la guerra a Irán y ordenó ataques contra ese país/AP

En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra bases militares vinculadas a Estados Unidos en países del Golfo y contra territorio israelí, ampliando la crisis regional.

Las comunicaciones en varias zonas iraníes han sido interrumpidas, y se reporta el cierre del espacio aéreo ante los enfrentamientos en curso.

Autoridades iraníes denuncian ataque y anuncian respuesta militar

El gobernador del condado de Minab, Mohammad Radmehr, había reportado previamente que al menos 24 estudiantes fallecieron en la escuela primaria Shajare Tayebé, mientras que el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

Radmehr detalló que ya se lleva a cabo una operación de limpieza y rescate para retirar los escombros del edificio. “A pesar del ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otras zonas”, señaló, según declaraciones de la agencia oficial iraní IRNA.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán calificó estas acciones como “pérfidas” y aseguró que las Fuerzas Armadas de la República Islámica darán una “respuesta aplastante”.

Se atribuye el ataque a Israel, aunque el Ejército israelí no se ha pronunciado oficialmente. / AP

El organismo responsabilizó directamente al “brutal régimen estadounidense” y al “corrupto régimen sionista” por los bombardeos sobre Irán, y agregó que “el enemigo cree equivocadamente que la nación iraní se rendirá ante sus demandas con estas acciones cobardes”.

Este ataque ocurre en el marco de la escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos, con ataques y represalias en la región. / AP
Últimos videos
Lo Último
12:15 ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
12:11 El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
12:09 ¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
12:06 Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
11:37 ¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
11:37 Benfica suspende a 5 aficionados por racismo durante partido de Champions contra Real Madrid
11:36 Miguel Layún presume nueva carrera en el deporte
11:33 Barcelona golea a Villarreal con 'hat-trick' de Lamine Yamal
11:26 Embajadas de México alertan: “Connacionales, quédense en casa” por ataques en Medio Oriente
11:07 ¡Sueñan con Champions! Liverpool vence a West Ham y se acerca a puestos europeos
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
Empelotados
28/02/2026
¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
Contra
28/02/2026
El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
Contra
28/02/2026
¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
Futbol
28/02/2026
Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
Futbol
28/02/2026
¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
Vinicius Jr. en el Stadio da Luz durante el juego de ida entre Benfica y Real Madrid | AP
Futbol
28/02/2026
Benfica suspende a 5 aficionados por racismo durante partido de Champions contra Real Madrid