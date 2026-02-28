Ataque en Irán: al menos 85 niñas muertas tras bombardeo atribuido a Israel en escuela primaria

Al menos 85 niñas han muerto y otras más resultaron heridas tras un ataque atribuido a Israel contra una escuela primaria femenina en la ciudad de Minab, en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán, informaron autoridades locales este sábado durante una escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Al menos 85 niñas muertas, según últimos reportes. / AP

¿Qué sucedió en la escuela de Irán?

El bombardeo alcanzó el colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, que contaba con cerca de 170 estudiantes presentes en el momento del ataque, según las autoridades provinciales.

Este ataque ocurre en el marco de una ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que involucra bombardeos sobre objetivos militares iraníes, incluida la capital, Teherán, e infraestructura estratégica, de acuerdo con agencias internacionales.

Trump declaró la guerra a Irán y ordenó ataques contra ese país/AP

En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra bases militares vinculadas a Estados Unidos en países del Golfo y contra territorio israelí, ampliando la crisis regional. Las comunicaciones en varias zonas iraníes han sido interrumpidas, y se reporta el cierre del espacio aéreo ante los enfrentamientos en curso.

Autoridades iraníes denuncian ataque y anuncian respuesta militar

El gobernador del condado de Minab, Mohammad Radmehr, había reportado previamente que al menos 24 estudiantes fallecieron en la escuela primaria Shajare Tayebé, mientras que el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

Radmehr detalló que ya se lleva a cabo una operación de limpieza y rescate para retirar los escombros del edificio. “A pesar del ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otras zonas”, señaló, según declaraciones de la agencia oficial iraní IRNA.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán calificó estas acciones como “pérfidas” y aseguró que las Fuerzas Armadas de la República Islámica darán una “respuesta aplastante”.

Se atribuye el ataque a Israel, aunque el Ejército israelí no se ha pronunciado oficialmente. / AP

El organismo responsabilizó directamente al “brutal régimen estadounidense” y al “corrupto régimen sionista” por los bombardeos sobre Irán, y agregó que “el enemigo cree equivocadamente que la nación iraní se rendirá ante sus demandas con estas acciones cobardes”.