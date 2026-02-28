Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Embajadas de México alertan: “Connacionales, quédense en casa” por ataques en Medio Oriente

Tras ataques de EE. UU. e Israel a Irán, México hace un llamado. / AFP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:26 - 28 febrero 2026
Las representaciones diplomáticas mexicanas en varios países del Medio Oriente pidieron a sus ciudadanos extremar precauciones y evitar movimientos innecesarios por el agravamiento de la situación regional.

Embajadas de México en el Medio Oriente solicitaron este sábado a sus connacionales mantenerse resguardados, seguir las indicaciones de seguridad y evitar desplazamientos innecesarios, en medio de una escalada de ataques y contraataques en la región que ha generado cierres de espacio aéreo y riesgos de seguridad elevados.

Embajadas de México en países de Medio Oriente piden a los connaciones mantenerse en resguardo ante los ataques de este sábado en Irán y la respuesta del país. / AP

¿Qué recomendaciones han dado las embajadas mexicanas?

Las misiones diplomáticas mexicanas en Irán, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita difundieron mensajes a través de sus redes sociales oficiales solicitando a las mexicanas y mexicanos:

  • Mantenerse en un lugar seguro y evitar desplazamientos innecesarios.

  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales de seguridad y evitar zonas de posible peligro.

  • Estar en comunicación constante con familiares y con las embajadas para reportar su situación.

  • Registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) para facilitar atención consular en caso de emergencia.

La Embajada de México en Irán advirtió que las autoridades iraníes cerraron el espacio aéreo hasta nuevo aviso, por lo que instó a los mexicanos en ese país a mantenerse en contacto con su aerolínea y con la representación diplomática.

Manifestantes y partidarios se reúnen después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. /AP

Contexto de la escalada en Medio Oriente

Los avisos de las embajadas mexicanas coinciden con un aumento de confrontaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos, que han incluido ataques contra bases militares y respuestas de cada país en diferentes sectores del Golfo Pérsico, lo que ha alterado condiciones de seguridad y desplazamiento en varios países de la región.

Este ataque ocurre en el marco de la escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos, con ataques y represalias en la región. / AP

Recomendaciones oficiales del Gobierno de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de sus canales institucionales, ha señalado que se mantiene atenta a la evolución de los hechos en la región y que las embajadas en Irán e Israel están en contacto permanente con sus connacionales, sin que hasta ahora se hayan recibido solicitudes masivas de asistencia consular.

La SRE también ha reiterado la recomendación de evitar viajes no esenciales a Irán e Israel debido a la situación de riesgo vigente.

El ataque a Irán se dio a plena luz del día. / AP
Etiquetas relacionadas:
Mundo
