¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento

La relación entre Ricardo Peláez y Francisco Gabriel de Anda ha regalado algunos de los momentos más tensos y memorables en la historia de Fútbol Picante. Sin embargo, en esta ocasión, la rivalidad salió del estudio de ESPN para trasladarse al estacionamiento, donde los ánimos parecieron encenderse frente a las cámaras de sus propios compañeros.

Ricardo Peláez en evento | IMAGO7

Todo comenzó cuando el periodista Javier Alarcón captó un momento de frustración por parte de Peláez. Al intentar abandonar las instalaciones tras una jornada de grabaciones, el exdirectivo se encontró con que su vehículo estaba bloqueado, impidiéndole la salida.

Al percatarse de quién era el dueño del automóvil que le estorbaba, Peláez no dudó en reaccionar con su característico estilo directo, aunque esta vez con un matiz distinto al que muestra en los debates deportivos.

En el video compartido en redes sociales, se observa a Peláez acercarse al vehículo de De Anda mientras lanzaba una advertencia entre risas:

"Si no es de 'Paco' voy a armar un pedo terrible", sentenció el analista.

Acto seguido, Peláez comenzó a simular que le propinaba patadas a la camioneta de su colega, cuestionando en tono de broma: "¿Ya viste lo que hiciste, wey?". La escena rápidamente llamó la atención de los presentes, quienes documentaron el "enfrentamiento".

TODO QUEDÓ EN RISAS

A pesar de la aparatosa reacción inicial y el historial de discusiones acaloradas que ambos mantienen al aire, el incidente no pasó de ser un momento cómico entre compañeros de profesión.

Este suceso reafirma que la química de la mesa de ESPN va más allá del análisis táctico, permitiéndose momentos de ligereza que los seguidores del programa agradecen en redes sociales.

ESPN México | MEXSPORT