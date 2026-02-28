Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán

Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:07 - 28 febrero 2026
Una explosión registrada en la emblemática isla de Palm Jumeirah, en Dubái, ocurre en medio de una escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel que mantiene al mundo en alerta.

Una explosión sacudió este sábado 28 de febrero la isla artificial The Palm en Dubái en medio de una escalada militar en Medio Oriente. El incidente se produjo cuando Irán lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos aliados, en respuesta a bombardeos previos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Columnas de humo fueron captadas desde edificios cercanos a Palm Jumeirah. / X

¿Qué pasó en The Palm Jumeirah y quién fue responsable?

Testigos presenciaron columnas de humo y escucharon fuertes detonaciones cerca de Palm Jumeirah, uno de los sectores turísticos más lujosos de Dubái, donde se ubican hoteles, restaurantes y rascacielos.

La zona turística de Palm Jumeirah, uno de los puntos más emblemáticos de Dubái, vivió momentos de tensión tras detonaciones vinculadas a la ofensiva iraní. / X

Aunque varios informes iniciales indicaron un posible impacto de un misil o dron iraní, las autoridades de Dubái y fuentes oficiales señalaron que la isla no fue directamente alcanzada por un misil iraní. En cambio, la defensa aérea de los Emiratos interceptó proyectiles entrantes cerca de la zona, y parte de los escombros o restos de interceptación provocaron un incendio en las inmediaciones de un hotel, el Fairmont The Palm.

Hasta el momento, la causa oficial de la explosión continúa bajo investigación y no hay confirmación definitiva de que el ataque haya sido intencionado sobre ese lugar.

Restos de interceptación habrían provocado un incendio en las inmediaciones de un hotel en Palm Jumeirah, según reportes oficiales. / X

¿Por qué se intensificó el conflicto?

La acción en Dubái forma parte de una represalia más amplia de Irán, que lanzó misiles y drones contra bases militares estadounidenses en varios países del Golfo, incluidos Bahréin, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, según reportes oficiales iraníes.

Estos ataques ocurrieron tras una serie de bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel sobre objetivos en suelo iraní, lo que marcó uno de los momentos más peligrosos en la tensión entre Washington, Jerusalén y Teherán en años recientes.

