Futbol

Regios vs capitalinos: Una rivalidad creciente en los últimos años

Joaquín Correa, Alejandro Zendejas, Sergio Canales y Gabriel Fernández | IMAGO7
Ricardo Olivares 12:19 - 28 febrero 2026
Este sábado, Monterrey y Tigres enfrentarán a Cruz Azul y América, respectivamente, en dos de los duelos más atractivos del torneo

La fecha ocho pondrá frente a frente a regios y capitalinos en una doble cartelera que ha ido tomando tintes de rivalidad en los últimos años. Por un lado, Monterrey se medirá ante Cruz Azul, mientras que America hará lo propio ante Tigres: duelos norte contra centro del país que cada semestre genera expectativas.

En los últimos cinco años, la disputa entre equipos de Nuevo León y la capital ha crecido en intensidad, tanto en fase regular como en Liguilla. Los constantes enfrentamientos en instancias definitivas y las goleadas cruzadas han alimentado una rivalidad que ya no es circunstancial, sino constante.

Cruz Azul vs Rayados del Apertura 2025 | IMAGO7

Monterrey vs Cruz Azul

En el caso de Rayados ante Cruz Azul, se han enfrentado en 15 ocasiones en el último lustro. El balance es parejo: cinco triunfos para Monterrey, seis para la Máquina y cuatro empates.

En fases finales también han protagonizado capítulos importantes. En las semifinales de 2024, Cruz Azul logró avanzar; en los Cuartos de Final de 2022 fue Rayados quien se impuso; y en el repechaje de 2021, Monterrey volvió a salir con el boleto en la mano.

Las goleadas también han marcado esta rivalidad. En el repechaje de 2021, Rayados firmó un contundente 1-4 como visitante, mientras que en 2024 Cruz Azul respondió con un 0-4 en el Estadio BBVA, golpeando con autoridad en territorio regiomontano.

Duelo Cruz Azul vs Rayados I IMAGO7

Tigres vs América

Por su parte, Tigres y América han sostenido una serie aún más inclinada en resultados. En los últimos cinco años se han enfrentado en 12 ocasiones, con nueve victorias azulcremas, un triunfo felino y dos empates. La hegemonía capitalina en este lapso es clara en los números.

Uno de los episodios más recordados fue la final de diciembre de 2023, cuando América logró levantar el título tras imponerse a Tigres, en una serie que volvió a colocar frente a frente a dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano.

América vs Tigres del Clausura 2025 | IMAGO7

Así, la jornada ocho no solo ofrece partidos atractivos, sino capítulos renovados de una rivalidad que ha crecido a base de liguillas, títulos y goleadas. Regios y capitalinos vuelven a cruzar caminos, con cuentas pendientes y la intención de reafirmar su dominio en el escenario nacional.

