Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Víctor Dávila desafía las críticas en América: "Pude irme, pero decidí competir"

Víctor Dávila ha sido uno de los elementos importantes al ataque de las Águilas | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 08:26 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El chileno fue una de las opciones reales para salir por parte de los jugadores extranjeros de las Águilas del América; sin embargo, se ha quedado para competir por un puesto

De cara al inicio del Clausura 2026, la afición de América no estuvo de acuerdo con que el chileno Víctor Dávila se mantuviera en el equipo, pues no consideran que haya entregado los resultados necesarios para seguir dentro del club.

El exjugador de León sí estuvo cerca de salir, pero esto no terminó por concretarse, Dávila se quedó a pelear por un puesto; ahora, también ha expresado su respuesta en torno a las críticas que tienen los aficionados en contra suya.

Dávila festejando su gol anotado en contra de Puebla | MexSport

La importancia de estar bien en todos los aspectos

El futbolista sudamericano recientemente analizó el presente que vive con las Águilas, teniendo que responder desde el terreno de juego ante las críticas que se siguen generando en torno a su persona por parte de los fanáticos azulcremas.

Entendemos que el futbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien todo están a lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza porque entiendo el futbol es de momentos y así como nos tocó vivir momentos gloriosos sabíamos que en algún momento eso iba a parar

El antiguo jugador de los Rayos del Necaxa y Pachuca, también agregó a estas declaraciones en entrevista para su club actual, que no solo ha tenido que trabajar en el tema futbolístico, pues también ha tenido que mantenerse fuerte a nivel mental para un mejor rendimiento.

El andino con el balón en medio del Clásico ante Chivas | MexSport

Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las criticas cuando me sintiera atacado. Creo que el trabajo duro es importante para volver agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo

¿Realmente estuvo cerca de salir del equipo?

Ante las salidas de excompañeros suyos como Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin o incluso su compatriota Igor Lichnovsky, el andino habló también acerca de que tan cercano estuvo a partir del futbol mexicano, pues los rumores apuntaban a que incluso recibió ofertas de su país.

Cuando me toca entrar me termino ganando esos abucheos que para mí fue inesperado y que no entendía, pero en mi cabeza sí tenía la sensación y decisión de revertir la situación, no de escapar y abandonar, fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, de no jugar, pero nunca estuvo en mi cabeza
Conducción de balón del chileno en contra de Olimpia en Concachampions | MexSport

En el presente torneo de Clausura 2026, el Víctor Dávila ha jugado un total de 248 minutos a lo largo de siete partidos, en los cuales solo en tres ha sido titular; también suma dos goles y una sola tarjeta amarilla.

Últimos videos
Lo Último
10:02 Matías Kranevitter, ex de Rayados, protagonizó escandaloso momento en la Liga de Turquía
09:42 IFAB confirma cambios en el reglamento para 2026-27 de cara al Mundial 2026
09:19 ¿Por qué Estados Unidos e Israel están en guerra contra Irán?
09:07 Efraín Juárez elogia a Nathan Silva tras jugar con una fractura ante Xolos
08:58 ¿Discriminación en el Tri? Andrés Vaca comparte polémica teoría dentro de la Selección Mexicana
08:26 Víctor Dávila desafía las críticas en América: "Pude irme, pero decidí competir"
08:21 UFC: Los cinco grandes peleadores mexicanos en la empresa del MMA
08:15 ¡Lamentable! Afición de Xolos y Pumas protagonizan bronca en Tijuana
07:45 Plata para México en equipo mixto 3m y 10m en la Copa del Mundo de Clavados
02:07 Estados Unidos e Israel atacan Irán; Donald Trump confirma bombardeo
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Matías Kranevitter, ex de Rayados, protagonizó escandaloso momento en la Liga de Turquía
Futbol
28/02/2026
Matías Kranevitter, ex de Rayados, protagonizó escandaloso momento en la Liga de Turquía
IFAB confirma cambios en el reglamento para 2026-27 de cara al Mundial 2026
Futbol
28/02/2026
IFAB confirma cambios en el reglamento para 2026-27 de cara al Mundial 2026
¿Por qué Estados Unidos e Israel están en guerra contra Irán?
Contra
28/02/2026
¿Por qué Estados Unidos e Israel están en guerra contra Irán?
Efraín Juárez elogia a Nathan Silva tras jugar con una fractura ante Xolos
Futbol
28/02/2026
Efraín Juárez elogia a Nathan Silva tras jugar con una fractura ante Xolos
¿Discriminación en el Tri? Andrés Vaca comparte polémica teoría dentro de la Selección Mexicana
Futbol Nacional
28/02/2026
¿Discriminación en el Tri? Andrés Vaca comparte polémica teoría dentro de la Selección Mexicana
Víctor Dávila desafía las críticas en América: "Pude irme, pero decidí competir"
Futbol
28/02/2026
Víctor Dávila desafía las críticas en América: "Pude irme, pero decidí competir"