Víctor Dávila desafía las críticas en América: "Pude irme, pero decidí competir"

De cara al inicio del Clausura 2026, la afición de América no estuvo de acuerdo con que el chileno Víctor Dávila se mantuviera en el equipo, pues no consideran que haya entregado los resultados necesarios para seguir dentro del club.

El exjugador de León sí estuvo cerca de salir, pero esto no terminó por concretarse, Dávila se quedó a pelear por un puesto; ahora, también ha expresado su respuesta en torno a las críticas que tienen los aficionados en contra suya.

Dávila festejando su gol anotado en contra de Puebla | MexSport

La importancia de estar bien en todos los aspectos

El futbolista sudamericano recientemente analizó el presente que vive con las Águilas, teniendo que responder desde el terreno de juego ante las críticas que se siguen generando en torno a su persona por parte de los fanáticos azulcremas.

Entendemos que el futbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien todo están a lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza porque entiendo el futbol es de momentos y así como nos tocó vivir momentos gloriosos sabíamos que en algún momento eso iba a parar

El antiguo jugador de los Rayos del Necaxa y Pachuca, también agregó a estas declaraciones en entrevista para su club actual, que no solo ha tenido que trabajar en el tema futbolístico, pues también ha tenido que mantenerse fuerte a nivel mental para un mejor rendimiento.

El andino con el balón en medio del Clásico ante Chivas | MexSport

Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las criticas cuando me sintiera atacado. Creo que el trabajo duro es importante para volver agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo

¿Realmente estuvo cerca de salir del equipo?

Ante las salidas de excompañeros suyos como Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin o incluso su compatriota Igor Lichnovsky, el andino habló también acerca de que tan cercano estuvo a partir del futbol mexicano, pues los rumores apuntaban a que incluso recibió ofertas de su país.

Cuando me toca entrar me termino ganando esos abucheos que para mí fue inesperado y que no entendía, pero en mi cabeza sí tenía la sensación y decisión de revertir la situación, no de escapar y abandonar, fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, de no jugar, pero nunca estuvo en mi cabeza

Conducción de balón del chileno en contra de Olimpia en Concachampions | MexSport