IFAB confirma cambios en el reglamento para 2026-27 de cara al Mundial 2026

El futbol, así como todos los deportes, se ha caracterizado por tener cambios constantes en su reglamento a lo largo de los años; sin embargo, los más recientes de ellos vendrán en la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026.

Dichos cambios ya han sido aprobados por la IFAB, así que no habrá problema para que veamos estas modificaciones, las cuales tratarán también de hacer más dinámicos los partidos, además de no tener un mejor escenario de comienzo que el torneo de selecciones más importante a nivel global.

El Mundial será la primera prueba bajo estas nuevas reglas | MexSport

¿Cuáles son los cambios en el reglamento?

La reunión con la International Football Association Board (IFAB), se ha encargado de algunos movimientos que le permitirán a los árbitros tener una mayor claridad en el tema de las sanciones, tanto dentro del terreno de juego, como en el VAR, el cual ahora podrá ayudarles de una mejor manera.

Nuevas sanciones por pérdida de tiempo

El primer punto menciona que si el árbitro nota que hay una pérdida de tiempo en un saque de banda, inmediatamente comenzará con una cuenta regresiva de cinco segundos; si se sigue sin mover el esférico, el silbante podrá cambiar la posesión para el equipo rival.

Esta regla también será válida para los saques de meta; en caso de que el jugador encargado del despeje tarde más de cinco segundos a partir del conteo del central, se entregará un tiro de esquina para los rivales.

En cuanto a los cambios, en cuanto el árbitro los autorice, el jugador que sea elegido para abandonar el campo, tendrá que hacerlo de inmediato y a lo largo de los siguientes diez segundos; si no es así, el silbante puede detener la modificación y dejarla para el siguiente momento en el que se detenga el juego.

Si un jugador es revisado dentro del campo, este tendrá que salir para ser revisado, por lo que no podrá ingresar al menos durante el siguiente minuto de juego.

Nuevas intervenciones del VAR

Ahora, el videoarbitraje podrá intervenir en jugadas de doble tarjeta amarilla que se considere mal sacada, caso contrario a los años anteriores en donde solo se revisaban jugadas de tarjeta roja directa.

Otro detalle nuevo es la posibilidad de cambiar la decisión en los tiros de esquina que sean mal entregados, algo que una vez más, no se podía hacer con las reglas anteriores del VAR.

En cuanto a los fuera de lugar, todo se mantiene igual, al menos hasta la fecha en que se han hecho oficiales estas decisiones.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | AP

¿Qué dice la gente al respecto de estas nuevas reglas?

Dentro de las publicaciones que ya hay en redes sociales al respecto de este tema, los aficionados en general han dejado una opinión positiva con respecto a las nuevas decisiones que se tomarán en el terreno de juego, pero como era de esperarse, hay algunos que no están del todo de acuerdo.

Son algunos usuarios los que han dejado su comentario al respecto en donde se pide que también la regla de las tarjetas en el VAR entre para las primeras tarjetas preventivas que sean equivocadas y no solo para las dobles que signifiquen una expulsión, pero fuera de ello, todos han estado de acuerdo con las modificaciones.