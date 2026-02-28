Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Discriminación en el Tri? Andrés Vaca comparte polémica teoría dentro de la Selección Mexicana

Andrés Vaca señala posible discriminación en el Tri | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:58 - 28 febrero 2026
El narrador estelar de TUDN piensa que hay jugadores que no son convocados con México debido a su apariencia física

La Copa del Mundo 2026 está a prácticamente 100 días de arrancar y con la inauguración a la vuelta de la esquina, la Selección Mexicana vuelve a ser envuelta en polémica, esta vez por un señalamiento grave de supuesta discriminación.

México vs Uruguay | MEXSPORT

SEÑALAN POSIBLE DISCRIMINACIÓN EN EL TRI

Durante la más reciente emisión del podcast "Cuadro A", el narrador estelar de TUDN, Andrés Vaca, compartió una teoría que tiene respecto a la Selección Mexicana y mencionó que él cree que hay jugadores que no son llamados al Tri debido a su aspecto físico.

"Yo tengo la teoría que hay jugadores que no los convocan a Selección por su apariencia física", declaró Andrés Vaca.

Vaca mencionó que esta teoría suya la compartió con una persona muy involucrada en el futbol mexicano y ambos compartieron la misma idea.

Andrés Vaca | IMAGO7

¿JUGADOR DE CHIVAS BORRADO DEL TRI POR SU IMAGEN?

Para ejemplificar mejor su teoría, Andrés Vaca puso como ejemplo a Daniel Aguirre de Chivas, a quién el ve como un jugador de talla de Selección Nacional pero no es convocado por 'no tener buena imagen'.

"Yo siento que (Daniel) Aguirre es un crack, me parece el mejor defensa de todo el Guadalajara y yo siento que no tiene imagen, por lo mismo no tiene prensa y por lo tanto no va a Selección Nacional"

Daniel Aguirre, Chivas | MEXSPORT

Pese a lo grave que resulta la teoría de Andrés Vaca, su compañero en TUDN y también miembro del podcats, Aldo Farías, se atrevió a asegurar que la posible discriminación en el Tri es verdad, sin embargo, menciona que la discriminación que existe es sistemática e inconsciente.

"Lo que tú dices es cierto, pero es inconsciente", declaró Aldo Farías.

Esta no es la primera vez que la Selección Mexicana es señalada por una supuesta discriminación de esta índole, sin embargo, al momento, no se ha podido comprobar nada.

