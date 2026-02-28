Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Discriminación en el Tri? Andrés Vaca comparte polémica teoría dentro de la Selección Mexicana
La Copa del Mundo 2026 está a prácticamente 100 días de arrancar y con la inauguración a la vuelta de la esquina, la Selección Mexicana vuelve a ser envuelta en polémica, esta vez por un señalamiento grave de supuesta discriminación.
SEÑALAN POSIBLE DISCRIMINACIÓN EN EL TRI
Durante la más reciente emisión del podcast "Cuadro A", el narrador estelar de TUDN, Andrés Vaca, compartió una teoría que tiene respecto a la Selección Mexicana y mencionó que él cree que hay jugadores que no son llamados al Tri debido a su aspecto físico.
Dice @Andres_Vaca_ que tiene una teoría (más bien hipótesis) sobre que existen algunos jugadores que no son convocados a la Selección Mexicana debido a su apariencia física, entre ellos Daniel Aguirre, defensor de las #Chivas 🤔— Jesus Fuentes (Chuyo)🤓 (@Chuyo12gdl) February 27, 2026
¿Creen que vaya por ahí o solo por gusto del DT? pic.twitter.com/sGAF4VWrvq
"Yo tengo la teoría que hay jugadores que no los convocan a Selección por su apariencia física", declaró Andrés Vaca.
Vaca mencionó que esta teoría suya la compartió con una persona muy involucrada en el futbol mexicano y ambos compartieron la misma idea.
¿JUGADOR DE CHIVAS BORRADO DEL TRI POR SU IMAGEN?
Para ejemplificar mejor su teoría, Andrés Vaca puso como ejemplo a Daniel Aguirre de Chivas, a quién el ve como un jugador de talla de Selección Nacional pero no es convocado por 'no tener buena imagen'.
"Yo siento que (Daniel) Aguirre es un crack, me parece el mejor defensa de todo el Guadalajara y yo siento que no tiene imagen, por lo mismo no tiene prensa y por lo tanto no va a Selección Nacional"
Pese a lo grave que resulta la teoría de Andrés Vaca, su compañero en TUDN y también miembro del podcats, Aldo Farías, se atrevió a asegurar que la posible discriminación en el Tri es verdad, sin embargo, menciona que la discriminación que existe es sistemática e inconsciente.
"Lo que tú dices es cierto, pero es inconsciente", declaró Aldo Farías.
Esta no es la primera vez que la Selección Mexicana es señalada por una supuesta discriminación de esta índole, sin embargo, al momento, no se ha podido comprobar nada.