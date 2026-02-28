Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Efraín Juárez elogia a Nathan Silva tras jugar con una fractura ante Xolos

Nathan Silva en el duelo contra Xolos I MEXSPORT
Aldo Martínez 09:07 - 28 febrero 2026
El técnico mexicano reconoció la labor y entrega del futbolista brasileño

Luego de un electrizante empate en la cancha del Estadio Cliente entre los Xolos de Tijuana y los Pumas de la UNAM, en el duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, durante una conferencia de prensa, el técnico universitario, Efraín Juárez, reconoció la labor de Nathan Silva, tras jugar todo el partido con molestias físicas.

Nathan Silva l IMAGO7

¿Qué le pasó a Nathan Silva?

En la charla con los medios, el estratega mexivno confesó que el brasileño sufrió un problema en su muñeca derecha, incluso confesó que este había sido operado el miércoles por la tarde.

“El lunes pasado Nathan tenía una fractura en la mano, el martes estaba en quirófano, el miércoles llegó a la cantera, entrenó, el jueves viajó y el viernes jugó. Es algo que digo con mucho orgullo, con mucha ilusión, eso quiere decir el compromiso que tienen con el club y la afición”, afirmó Efraín Juárez. 
Efraín Juárze en rueda de prensa I MEXSPORT

Además, el técnico reconoció y agradeció a todos sus jugadores por la labor en cada encuentro que va del torneo, reconociendo que el vestidor está en un gran momento y eso se ve en el rectángulo de juego.

“Todo lo que está pasando con el equipo es de los jugadores. Estoy encantado, estoy satisfecho, emocionado, ilusionado y agradecido, creo que han entendido la idea, el compromiso y el esfuerzo de cada día en el entrenamiento que lo reflejan en la cancha”, añadió Juárez.
Pumas vs Xolos, Clausura 2026 | MEXSPORT

Pumas a la alza 

Durante el Clausura 2026, el cuadro de los Pumas no ha concedido ni una derrota, sumando cuatro victorias y cuatro empates, dejando un total de 16 puntos, mismos que el actual líder del campeonato, las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Tras el empate ante Tijuana, el conjunto universitario tendrá un calendario ‘bravísimo’. Los pupilos de Efraín Juárez van a recibir a los Diablos Rojos del Toluca para la Jornada 9, posteriormente tendrán que visitar a Necaxa, recibir a Cruz Azul y al América, y finalmente visitar a las Chivas para la Jornada 13.

