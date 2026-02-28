UFC: Los cinco grandes peleadores mexicanos en la empresa del MMA

Uno de los deportes con más presencia mexicana en la historia es la UFC. El evento del octágono a contado grandes historias con protagonistas tricolores que si bien no se han galardonado la mayoría de las veces con un campeonato mundial, si dejan huella por su estilo y coraje en el deporte de las artes marciales mixtas.

¿Cuáles son los peleadores mexicanos más recordados?

Empezando por uno de los más reconocidos está Yair la ‘Pantera’ Rodríguez. El oriundo de Chihuahua tuvo un comienzo irregular en su carrera, sin embrago, la resiliencia y esfuerzo hicieron que las victorias fueran llegando hasta ponerlo como uno de los mejores, siendo incluso campeón interino dd UFC.

Yair 'Pantera' Rodríguez I IG:@panteraufc

En la rama femenina México también tiene una presencia fuerte, y no es para menos pues Alexa Grasso no solo fue una de las primeras mexicanas dentro de la jaula, sino una de las luchadoras favoritas en el mundo. La originaria de Guadalajara pasó a la historia luego de conseguir el título mundial en marzo de 2023, consolidándose como una de las mejores dentro del peso mosca.

Alexa Grasso I IG:@alexa_grasso

Uno de los más ‘polémicos’ pero que fue pionero del MMA en México es Caín Velásquez. Pese a ser oficialmente de nacionalidad estadounidense, el ex campeón mundial siempre reconoció sus raíces, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes del deporte en el país tricolor.

Caín Velásquez | IMAGO7

Para hablar sobre gran talento también hay que dar un ‘vistazo’ a las nuevas generaciones, pues sin duda uno de los nombres que van encaminados a convertirse en un éxito es Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez. El peso mosca y gallo originario de Chiapas es reconocido por un estilo de pelea agresivo que va al frente, convirtiéndolo en uno de los favoritos para el público mundial, además de ser considerado una de las mayores promesas del deporte de combate.

Ronaldo Rodríguez I IG:@lazyboy.ufc

Finalmente está el hombre que hizo que la industria de la jaula se volviera parte de la cultura mexicana, el oriundo de Tijuana, Brandon Moreno. Dos veces campeón de la UFC más un campeonato interino ponen a ‘theassassinbaby’ como el máximo exponente del octágono en México y uno de los mejores en todo el mundo.

Por el orgullo nacional

La UFC regresa a México el próximo sábado 28 de febrero, en el evento UFC México Day 2026, el cual contará con una cartelera con ocho mexicanos (incluyendo a Brandon Moreno como main event) que buscarán poner la bandera tricolor en lo más alto del octágono mundial.