Otros Deportes

Del Potro, cauto pero ilusionado: “Vamos con todo el corazón para que Argentina sea campeona en 2026”

Juan Martín Del Potro devuelve la bola al italiano Flavio Cipolla. FOTO: EFE Argentina campeona del Mundo I AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:12 - 27 febrero 2026
Fiel a su estilo, el extenista no se dejó llevar por la euforia, aunque dejó claro que la ilusión está intacta.

Desde el corazón y con la mesura que caracteriza a los deportistas de alto rendimiento, Juan Martín del Potro habló sobre las aspiraciones de la Selección de Argentina rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cautela de atleta, corazón de hincha

Del Potro explicó que los deportistas suelen mantener un discurso mesurado cuando se trata de competencias importantes.

“Cómo creer, no sé si lo creo, pero soy conservador, pero claro que quiero, por supuesto”, expresó, dejando entrever esa mezcla de prudencia y deseo que acompaña a todo argentino cuando se habla del Mundial.

“Los deportistas siempre vamos en un tono: ‘Estamos bien. Hay que ir viendo, partido a partido”, comentó, reflejando esa mentalidad que prioriza el proceso antes que el resultado.

Sin embargo, también fue claro en que el sentimiento no cambia.

“No quiero meterle presión a mis amigos de la selección, pero, obviamente, vamos con todo nuestro corazón para que queden campeones”.
Esto costará y en esta fecha saldrá la playera de Argentina campeón del Mundo | MIGUEL PONTÓN / AGENCIA RÉCORD

Apoyo sin presión

El campeón del US Open mostró respeto por el trabajo del plantel y evitó lanzar pronósticos categóricos, aunque dejó claro que la ilusión está presente.

Su mensaje combina experiencia competitiva y pasión nacional: confianza, pero sin agrandar expectativas; respaldo total, pero sin cargar responsabilidades.

Juan Martín Del Potro devuelve la bola al italiano Flavio Cipolla. FOTO: EFE

Argentina ya sabe lo que es tocar la gloria y, aunque Del Potro se declara conservador, el deseo es el mismo que el de millones: volver a ver a la Albiceleste en lo más alto del mundo en 2026.

Juan Martín del Potro está en duda para jugar este domingo | AP
