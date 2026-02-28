Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mazatlán sorprende y vence por la mínima a Pachuca

Dudú celebrando su gol con Mazatlán l IMAGO7
Daniel Estrada Navarrete 21:24 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Dudú fue el único anotador del encuentro para la segunda victoria de los Cañoneros

Con un gol solitario de Dudú, Mazatlán FC venció 1-0 a Pachuca en duelo correspondiente a la Jornada 8 de Clausura 2026. A pesar de haber estado con un jugador menos los últimos 20 minutos, los dirigidos por Sergio Bueno aguantaron el asedio ofensivo de los Tuzos y consiguieron su segunda victoria dentro de su ‘gira del adiós’.

En la primera mitad, ninguno de los dos equipos había dominado alguna parte del encuentro. Aunque Pachuca tenía el control del balón, los Cañoneros fueron los que más se aproximaron al arco rival. Aún así, solo Sebastián Santos era el jugador de Mazatlán que había intentado atacar el arco rival. Sin embargo, cuando parecía que el juego se iría sin goles al descanso, los locales abrieron el marcador.

Mazatlán vs Pachuca en la Jornada 8 l IMAGO7

¿Cómo cayó el gol?

En el tiempo de compensación, los dirigidos por Sergio Bueno estaban volcados al frente. Por lo tanto, uno de los centrales mandó un trazo largo desde media cancha al área rival. A pesar de estar rodeado de múltiples defensores, Facundo Almada logró bajarle la esférica a Dudu Teodora, quien la controló y definió con Carlos Moreno cerca, para así poner el 1-0 en la pizarra, el cual prevaleció hasta el descanso.

En la segunda parte, ya con el resultado en contra, Esteban Solari realizó múltiples modificaciones en busca de igualar la pizarra. Apenas para iniciar el segundo tiempo, el estratega argentino mandó al campo tanto a Luis Quiñones como a Enner Valencia en los lugares de Oussama Idrissi y Alan Bautista. Después, el mismo Solari le dio entrada a Víctor Guzmán y Kenedy.

Mazatlán en 'El Encanto' ante Pachuca l IMAGO7

Com estas modificaciones, Pachuca sí tomó el control del juego y comenzó su asedio ofensivo en contra de los mazatecos. Incluso, los Tuzos fallaron hasta tres jugadas claras de gol entre Quiñones, Guzmán y Rondón. A su vez, el arquero de los Cañoneros, Ricardo Rodríguez, estaba convirtiéndose en la figura del encuentro. Y cerca del final, otro acontecimiento inclinó más la balanza.

Con un hombre menos

Por una doble amarilla, Sebastián Santos fue expulsado del encuentro. A partir de ahí, Pachuca no dejó de apretar en ataque a Mazatlán. Sin embargo, con sufrimiento incluido, los comandados por Sergio Bueno amarraron los tres puntos y consiguieron su segunda victoria del Clausura 2026.

Mazatlán celebra gol ante Pachuca l IMAGO7

Tras este resultado, Mazatlán subió a la 14ta posición de la Tabla General con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y cinco derrotas. Por otro lado, Pachuca se quedó en el quinto lugar con 14 unidades, sin embargo, esta jornada podría terminarla hasta en el séptimo puesto con cierta combinación de resultados.

Para la siguiente semana, con la fecha doble del futbol mexicano, Mazatlán visitará al Atlético San Luis a mitad de semana y recibirá a León el viernes 6 de marzo. Por otro lado, Pachuca jugará en el Estadio Hidalgo el 3 de marzo ante Necaxa y nuevamente en casa se medirán ante Puebla el 7 del mismo mes.

Últimos videos
Lo Último
22:30 Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
22:24 ¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
22:10 ¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
22:10 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
21:39 ¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
21:28 Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo
21:24 Mazatlán sorprende y vence por la mínima a Pachuca
21:12 Del Potro, cauto pero ilusionado: “Vamos con todo el corazón para que Argentina sea campeona en 2026”
20:59 Miguel Layún se lanza contra detractores de Fidalgo para que juegue con el Tri: “¿Zidane de dónde es?”
20:48 El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
Contra
27/02/2026
Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
Futbol
27/02/2026
¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
Empelotados
27/02/2026
¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
Futbol
27/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
Futbol
27/02/2026
¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo
Contra
27/02/2026
Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo