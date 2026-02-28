Mazatlán sorprende y vence por la mínima a Pachuca

Con un gol solitario de Dudú, Mazatlán FC venció 1-0 a Pachuca en duelo correspondiente a la Jornada 8 de Clausura 2026. A pesar de haber estado con un jugador menos los últimos 20 minutos, los dirigidos por Sergio Bueno aguantaron el asedio ofensivo de los Tuzos y consiguieron su segunda victoria dentro de su ‘gira del adiós’.

En la primera mitad, ninguno de los dos equipos había dominado alguna parte del encuentro. Aunque Pachuca tenía el control del balón, los Cañoneros fueron los que más se aproximaron al arco rival. Aún así, solo Sebastián Santos era el jugador de Mazatlán que había intentado atacar el arco rival. Sin embargo, cuando parecía que el juego se iría sin goles al descanso, los locales abrieron el marcador.

Mazatlán vs Pachuca en la Jornada 8 l IMAGO7

¿Cómo cayó el gol?

En el tiempo de compensación, los dirigidos por Sergio Bueno estaban volcados al frente. Por lo tanto, uno de los centrales mandó un trazo largo desde media cancha al área rival. A pesar de estar rodeado de múltiples defensores, Facundo Almada logró bajarle la esférica a Dudu Teodora, quien la controló y definió con Carlos Moreno cerca, para así poner el 1-0 en la pizarra, el cual prevaleció hasta el descanso.

En la segunda parte, ya con el resultado en contra, Esteban Solari realizó múltiples modificaciones en busca de igualar la pizarra. Apenas para iniciar el segundo tiempo, el estratega argentino mandó al campo tanto a Luis Quiñones como a Enner Valencia en los lugares de Oussama Idrissi y Alan Bautista. Después, el mismo Solari le dio entrada a Víctor Guzmán y Kenedy.

Mazatlán en 'El Encanto' ante Pachuca l IMAGO7

Com estas modificaciones, Pachuca sí tomó el control del juego y comenzó su asedio ofensivo en contra de los mazatecos. Incluso, los Tuzos fallaron hasta tres jugadas claras de gol entre Quiñones, Guzmán y Rondón. A su vez, el arquero de los Cañoneros, Ricardo Rodríguez, estaba convirtiéndose en la figura del encuentro. Y cerca del final, otro acontecimiento inclinó más la balanza.

Con un hombre menos

Por una doble amarilla, Sebastián Santos fue expulsado del encuentro. A partir de ahí, Pachuca no dejó de apretar en ataque a Mazatlán. Sin embargo, con sufrimiento incluido, los comandados por Sergio Bueno amarraron los tres puntos y consiguieron su segunda victoria del Clausura 2026.

Mazatlán celebra gol ante Pachuca l IMAGO7

Tras este resultado, Mazatlán subió a la 14ta posición de la Tabla General con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y cinco derrotas. Por otro lado, Pachuca se quedó en el quinto lugar con 14 unidades, sin embargo, esta jornada podría terminarla hasta en el séptimo puesto con cierta combinación de resultados.