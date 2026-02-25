¿Fichaje prometedor para la Liga MX? Mazatlán anuncia a su nuevo ‘killer’

El Mazatlán busca tener una última memorable en el Clausura 2026, por lo que los mazatlecos anunciaron un fichaje que puede ayudarlos a remontar el camino en Liga MX y salir de los últimos puestos.

¿Quién es Billy Arce?

Billy Arce, originario de Esmeraldas, Ecuador (27 años), se desempeña como extremo y destaca por su velocidad y capacidad de desborde. Inició su carrera en Independiente del Valle y tuvo paso por el fútbol europeo con Brighton & Hove Albion y Extremadura UD. En Sudamérica jugó para Barcelona SC y Liga de Quito en Ecuador, además de Santos (Brasil), Peñarol (Uruguay), Once Caldas, Deportivo Pasto y Atlético Nacional (Colombia).

En su palmarés figuran la Copa Sudamericana 2023 y la LigaPro de Ecuador 2023 con Liga de Quito, además de participación en Copa Libertadores.

Billy Arce con el Mazatlán l x:@MazatlanFC

¿Le podrá alcanzar al Mazatlán?

Actualmente, los Cañoneros se posicionan en el lugar 17 de la tabla de posiciones, con una victoria, un empate y cinco derrotas, sumando 7 goles a favor y 21 en contra, con una diferencia de -14.

Por muy mala que parezca la situación, solo se encuentran a 6 puntos de la última plaza de clasificación para la liguilla, por lo que un buen planteamiento puede ser el resurgir del Mazatlán en la liga.

Hormiga González ante Mazatlán l IMAGO7

El próximo juego de los Cañoneros será el viernes 27 de febrero ante Pachuca en el Estadio El Encanto.