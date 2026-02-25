Verificación de edad requerida
¿Fichaje prometedor para la Liga MX? Mazatlán anuncia a su nuevo ‘killer’
El Mazatlán busca tener una última memorable en el Clausura 2026, por lo que los mazatlecos anunciaron un fichaje que puede ayudarlos a remontar el camino en Liga MX y salir de los últimos puestos.
¿Quién es Billy Arce?
Billy Arce, originario de Esmeraldas, Ecuador (27 años), se desempeña como extremo y destaca por su velocidad y capacidad de desborde. Inició su carrera en Independiente del Valle y tuvo paso por el fútbol europeo con Brighton & Hove Albion y Extremadura UD. En Sudamérica jugó para Barcelona SC y Liga de Quito en Ecuador, además de Santos (Brasil), Peñarol (Uruguay), Once Caldas, Deportivo Pasto y Atlético Nacional (Colombia).
En su palmarés figuran la Copa Sudamericana 2023 y la LigaPro de Ecuador 2023 con Liga de Quito, además de participación en Copa Libertadores.
¿Le podrá alcanzar al Mazatlán?
Actualmente, los Cañoneros se posicionan en el lugar 17 de la tabla de posiciones, con una victoria, un empate y cinco derrotas, sumando 7 goles a favor y 21 en contra, con una diferencia de -14.
Por muy mala que parezca la situación, solo se encuentran a 6 puntos de la última plaza de clasificación para la liguilla, por lo que un buen planteamiento puede ser el resurgir del Mazatlán en la liga.
El próximo juego de los Cañoneros será el viernes 27 de febrero ante Pachuca en el Estadio El Encanto.