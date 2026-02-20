Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Dónde ver Tijuana vs Mazatlán EN VIVO? Día, hora y transmisión

Previa Xolos vs Mazatlán
Jorge Armando Hernández 07:25 - 20 febrero 2026
En Récord te decimos como puedes ver en vivo el partido entre Tijuana vs Mazatlán desde 'La Perrera'

En el segundo día de la jornada 7 de la Liga Mx Tijuana recibe en su casa 'La Perrera' a Mazatlán quien viene de una victoria importante sobre Santos Laguna y buscará obtener los tres puntos en la frontera.

Xolos busca su segunda victoria del torneo | Imago7

Xolos enfrenta el partido contra el conjunto mazatleco con una marca de siete puntos en lo que va del Clausura 2026. El conjunto del 'xolaje' dirigido por Jorge Abreu se encuentra en el lugar 12 de la clasificación.

En la jornada pasada, Toluca rompió racha de 4 partidos sin ganar al enfrentar a Xolos en el Nemesio Diez. El conjunto fronterizo fue víctima de Paulinho quien puso el gol de la victoria al minuto 21' sellando la primer derrota de Xolos en el torneo.

Xolos tiene aún posibilidades de meterse en puestos de liguilla, pero tendrá que obtener una victoria contundente ante Mazatlán quienes cargan un ánimo importante tras ganar su partido la jornada pasada.

Rayados vs Xolos en J4 l Imago7

Mazatlán se posiciona actualmente en el lugar 17 de la tabla general, su victoria ante Santos Laguna, sorpresiva pero contundente, terminó de hundir las aspiraciones de 'Los Guerreros' , el conjunto de Torreón atraviesa una de las peores crisis de su historia.

Mazatlán festeja gol ante Santos | IMAGO7

Los de Sinaloa buscarán su segunda victoria del torneo en la jornada 6, se comienzan a acercar las fechas que definirán quienes pelearán la liguilla premundial y los de morado quieren seguir subiendo y quieren dejar aún más atrás al conjunto de 'La Perrera'.

¿Dónde se va a poder ver el encuentro Xolos vs Mazatlán?

Cierra el segundo día de jornada 7 en el Clausura 2026 este sábado 21 de febrero. El encuentro se disputará en el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana, en punto de las 23:10 pm. La transmisión se podrá sintonizar a través de FOX ONE y sus respectivas aplicaciones de streaming.

