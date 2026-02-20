Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Qué Therian de la Liga MX eres según tu mes de nacimiento? Descubre qué jugador animal vive en ti

LOS THERIANS llegan a la LIGA MX
Ramiro Pérez Vásquez 16:47 - 20 febrero 2026
Tu personalidad podría estar ligada a uno de los apodos más icónicos del futbol mexicano

La tendencia Therian —identificarse espiritualmente con un animal— ahora invade la Liga MX.

Porque si algo ha marcado al futbol mexicano, son los apodos que convirtieron a jugadores y entrenadores en verdaderas “bestias” dentro y fuera de la cancha.

La pregunta que está encendiendo redes es clara:

¿Qué Therian de la Liga MX eres según tu mes de nacimiento?

Aquí tienes los 12 meses, los 12 animales y las 12 figuras que marcaron época 👇

Enero – 🦬 Rodrigo “Búfalo” Aguirre

Fuerza pura y carácter dominante. Como el “Búfalo”, impones presencia y no te intimida el contacto.

Rodrigo Aguirre l IMAGO7

Febrero – 🐇 Óscar “Conejo” Pérez

Ágil, estratégico y con reflejos rápidos. Sabes reaccionar bajo presión y mantener la calma en momentos clave.

Conejo Pérez l IMAGO7

Marzo – 🐎 Rodrigo “Pony” Ruiz

Creatividad y visión de juego. Energía constante y talento que marca diferencia.

Pony Ruiz l IMAGO7

Abril – 🐐 Jesús “Cabrito” Arellano

Picardía, desequilibrio y valentía para encarar. Siempre buscas romper esquemas.

Cabrito Arellano l MEXSPORTS

Mayo – 🐂 Matías “Toro” Vuoso

Pasión e intensidad total. Vives todo al límite y juegas cada reto como si fuera una final.

Matías Vuoso l MEXSPORTS

Junio – 🦌 Alberto “Venado” Medina

Velocidad y elegancia. Difícil de alcanzar y siempre peligroso al espacio.

Alberto Medina l MEXSPORTS

Julio – 🐞 Miguel “Piojo” Herrera

Carácter fuerte, liderazgo y personalidad explosiva.

Piojo Herrera l MEXSPORTS

Si naciste en julio, eres puro temperamento competitivo. Como el “Piojo”, no pasas desapercibido y siempre defiendes tus colores con intensidad.

Agosto – 🦘 Luis Gabriel “Canguro” Rey

Resiliente y oportunista. Das saltos inesperados hacia el éxito y sabes aparecer cuando más se necesita.

Luis Gabriel Rey l MEXSPORTS

Septiembre – 🐀 Martín “Rata” Bravo

Astuto y calculador. Observas primero y atacas después. Instinto goleador natural.

Martín Bravo l MEXSPORTS

Octubre – 🐻 Rubén “Oso” González

Fuerza silenciosa y seguridad. Eres confiable, sólido y difícil de mover.

Rubén González l MEXSPORTS

Noviembre – 🐓 Antonio “Pollo” Briseño

Intensidad y orgullo. Juegas cada partido con pasión desbordada.

Antonio Briseño l MEXSPORTS

Diciembre – 🦜 Walter “Lorito” Jiménez

Carisma y espectáculo. Te gusta brillar y conectar con la gente.

Walter Jiménez l MEXSPORTS

¿Te gustó tu resultado o querías otro?

Comparte esta nota y etiqueta a tus amigos.

Porque en la Liga MX no solo eliges equipo… también tienes un animal interior.

¿Eres Toro, Piojo, Venado o Conejo?

