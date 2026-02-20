Verificación de edad requerida
¿Qué Therian de la Liga MX eres según tu mes de nacimiento? Descubre qué jugador animal vive en ti
Porque si algo ha marcado al futbol mexicano, son los apodos que convirtieron a jugadores y entrenadores en verdaderas “bestias” dentro y fuera de la cancha.
La pregunta que está encendiendo redes es clara:
¿Qué Therian de la Liga MX eres según tu mes de nacimiento?
Aquí tienes los 12 meses, los 12 animales y las 12 figuras que marcaron época 👇
Enero – 🦬 Rodrigo “Búfalo” Aguirre
Fuerza pura y carácter dominante. Como el “Búfalo”, impones presencia y no te intimida el contacto.
Febrero – 🐇 Óscar “Conejo” Pérez
Ágil, estratégico y con reflejos rápidos. Sabes reaccionar bajo presión y mantener la calma en momentos clave.
Marzo – 🐎 Rodrigo “Pony” Ruiz
Creatividad y visión de juego. Energía constante y talento que marca diferencia.
Abril – 🐐 Jesús “Cabrito” Arellano
Picardía, desequilibrio y valentía para encarar. Siempre buscas romper esquemas.
Mayo – 🐂 Matías “Toro” Vuoso
Pasión e intensidad total. Vives todo al límite y juegas cada reto como si fuera una final.
Junio – 🦌 Alberto “Venado” Medina
Velocidad y elegancia. Difícil de alcanzar y siempre peligroso al espacio.
Julio – 🐞 Miguel “Piojo” Herrera
Carácter fuerte, liderazgo y personalidad explosiva.
Si naciste en julio, eres puro temperamento competitivo. Como el “Piojo”, no pasas desapercibido y siempre defiendes tus colores con intensidad.
Agosto – 🦘 Luis Gabriel “Canguro” Rey
Resiliente y oportunista. Das saltos inesperados hacia el éxito y sabes aparecer cuando más se necesita.
Septiembre – 🐀 Martín “Rata” Bravo
Astuto y calculador. Observas primero y atacas después. Instinto goleador natural.
Octubre – 🐻 Rubén “Oso” González
Fuerza silenciosa y seguridad. Eres confiable, sólido y difícil de mover.
Noviembre – 🐓 Antonio “Pollo” Briseño
Intensidad y orgullo. Juegas cada partido con pasión desbordada.
Diciembre – 🦜 Walter “Lorito” Jiménez
Carisma y espectáculo. Te gusta brillar y conectar con la gente.
¿Te gustó tu resultado o querías otro?
Comparte esta nota y etiqueta a tus amigos.
Porque en la Liga MX no solo eliges equipo… también tienes un animal interior.
¿Eres Toro, Piojo, Venado o Conejo?
