Futbol

Esta es la agenda deportiva del 21 de febrero

Armando "La Hormiga" Rodríguez celebrando l MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:38 - 20 febrero 2026
El futbol y la NBA se roban todas las miradas en el arranque del fin de semana.

¿Cuáles son los partidos más interesantes de LaLiga?

Los compromisos de LaLiga empiezan con Álvaro Fidalgo y el Betis buscando seguir sumando puntos para ir escalando posiciones en la tabla cuando se enfrenten al Rayo Vallecano. Seguido de la visita del Real Madrid a El Sadar cuando enfrenten al Osasuna y cerrando con el Atlético de Madrid de Obed Vargas, cuando reciban al Espanyol.

Obed Vargas en uno de sus primeros entrenamientos como jugador Colchonero | X: @Atleti
Un viejo clásico sobre la duela

La NBA también continúa con su actividad después de volver del All-Star Game con uno de los juegos más atractivos del día: Chicago Bulls vs. Pistons, una rivalidad que hace recordar los juegos entre los “Bad Boys” y Michael Jordan junto a todo su gran equipo.

Cerrando con Kevin Durant y los Rockets ante los Knicks de Jalen Brunson para cerrar la jornada sabatina en la NBA.

Knicks vs Minnesota I AP
Liga MX: Duelo entre grandes

El balompié mexicano sigue con su actividad y el sábado tendremos buenos partidos y uno muy esperado por la mayor parte de la afición: Cruz Azul vs. Chivas, el primero vs. el segundo, un juego que hará que salten chispas en el terreno de juego.

Larcamón en el área técncia celebrando el gol de Cruz Azul ante Tigres l IMAGO7

  • Betis vs. Rayo Vallecano – 09:15 hrs— Sky Sports

  • Osasuna vs. Real Madrid – 11:30 hrs— Sky Sports

  • Atlético de Madrid vs. Espanyol – 14:00 hrs— Sky Sports

  • Atlas vs. Atlético de San Luis – 17:00 hrs— VIX Premium

  • Detroit Pistons vs. Chicago Bulls—19:00 hrs— NBA League Pass

  • León vs. Santos – 19:00 hrs—Fox One

  • Necaxa vs. Toluca – 19:00 hrs—Canal 7

  • Houston Rockets vs. New York Knicks – 19:30 hrs—ESPN

  • Cruz Azul vs. Chivas – 21:05 hrs—TUDN

  • Xolos vs. Mazatlán – 23:10 hrs—Fox One

