Futbol

Partidos de hoy jueves 19 de febrero

Equipo del Nottingham Forest I AP
Aldo Martínez 00:21 - 19 febrero 2026
La Europa League y la NBA se roban la agenda deportiva

Previo al arranque del fin de semana futbolístico en México y tras una emocionante jornada de Playoffs de la UEFA Champions League, llega la Europa League, la segunda mejor competencia del viejo continente llega con su primera etapa de eliminación, además de la Fase Regular de la NBA.

Nottingham Forest I AP

Futbol

Luego de que la Champions dejó grandes emociones, la Europa League llega para quedarse. El segundo campeonato europeo más importante llega con sus juegos de ida de los Playoffs.

  • Fenerbahce vs Nottingham Forrst - 11:45 / ESPN, Disney +

  • PAOK VS Celta de Vigo - 11:45 / ESPN, Disney +

  • Celtic vs Stuttgart - 14:00 / ESPN, Disney +

  • Lille vs Estrella Roja - 14:00 / ESPN, Disney +

Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP
Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP

En cuanto a la acción europea, esta continúa en su rama femenil, pues la Women's Champions League llega con los Playoffs de vuelta de la temporada, donde históricos equipos tendrán que salir con el resultado en la bolsa.

  • Juventus vs Wolfsburg - 11:45 / TVC

  • Manchester United vs Atlético de Madrid - 14:00 / TVC

Cerrando con el día futbolero, la Liga de Campeones de la CONCACAF llega con los juegos de Ida de las segundas llaves de la Primera Ronda del Campeonato, la cual llega a su fin este jueves.

  • Sporting San Miguelito VS L.A. Galaxy

Fenerbahce logró la victoria con Edson en el campo | X: @Fenerbahce

NBA

Finalmente el deporte cierra su jueves con el final de la fase regular de la temporada 2026 de la NBA, la cual estará llena de juegos que podrían definir el destino de los equipos.

  • Brooklyn Neets vs Cavalier - 18:00 / NBA PASS

  • Atlanta Hawks vs Philadelphia 79ers - 18:00 / NBA PASS

  • Detroit Pistons vs New York Nicks - 18:30 / NBA PASS, Prime Video

  • Bston Celtics vs Golden States Warriors - 21:00  / NBA PASS, Prime Video

NBA | AP
