Partidos de hoy jueves 19 de febrero
Previo al arranque del fin de semana futbolístico en México y tras una emocionante jornada de Playoffs de la UEFA Champions League, llega la Europa League, la segunda mejor competencia del viejo continente llega con su primera etapa de eliminación, además de la Fase Regular de la NBA.
Futbol
Luego de que la Champions dejó grandes emociones, la Europa League llega para quedarse. El segundo campeonato europeo más importante llega con sus juegos de ida de los Playoffs.
Fenerbahce vs Nottingham Forrst - 11:45 / ESPN, Disney +
PAOK VS Celta de Vigo - 11:45 / ESPN, Disney +
Celtic vs Stuttgart - 14:00 / ESPN, Disney +
Lille vs Estrella Roja - 14:00 / ESPN, Disney +
En cuanto a la acción europea, esta continúa en su rama femenil, pues la Women's Champions League llega con los Playoffs de vuelta de la temporada, donde históricos equipos tendrán que salir con el resultado en la bolsa.
Juventus vs Wolfsburg - 11:45 / TVC
Manchester United vs Atlético de Madrid - 14:00 / TVC
Cerrando con el día futbolero, la Liga de Campeones de la CONCACAF llega con los juegos de Ida de las segundas llaves de la Primera Ronda del Campeonato, la cual llega a su fin este jueves.
Sporting San Miguelito VS L.A. Galaxy
NBA
Finalmente el deporte cierra su jueves con el final de la fase regular de la temporada 2026 de la NBA, la cual estará llena de juegos que podrían definir el destino de los equipos.
Brooklyn Neets vs Cavalier - 18:00 / NBA PASS
Atlanta Hawks vs Philadelphia 79ers - 18:00 / NBA PASS
Detroit Pistons vs New York Nicks - 18:30 / NBA PASS, Prime Video
Bston Celtics vs Golden States Warriors - 21:00 / NBA PASS, Prime Video