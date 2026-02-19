Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

'Los negros en su sitio': Vini Jr. publica vídeo tras la polémica en Da Luz

Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP

Aldo Martínez 23:37 - 18 febrero 2026
El delantero del Real Madrid muestra el gol y la celebración que generó una enorme controversia contra el Benfica

Pocas horas después del partido marcado por el presunto incidente racista de Prestianni dirigido a Vinícius Júnior, el extremo brasileño del Real Madrid publicó un vídeo en su cuenta de TikTok, en el que muestra el gran gol que decidió el encuentro en el Estadio da Luz de Benfica (0-1), así como el festejo considerado provocador por parte de las 'águilas'.

Vinicius en diálogo con el silbante del partido entre Benfica y Real Madrid | AP


Los negros en su sitio…, escribió el jugador de los merengues en la descripción.

Vinicius Junior volvió a encender las redes sociales con un mensaje cargado de simbolismo tras la victoria del Real Madrid frente al Benfica. El extremo brasileño compartió en TikTok el video de su gol, acompañado de su ya característica celebración en el banderín de córner y el gesto de mostrar su dorsal, en una publicación que rápidamente se volvió viral.

El clip no solo destacó por la anotación, sino por el mensaje que lo acompañó. Vinicius tituló la publicación con el nombre de la canción “Os Pretos No Devido Lugar”, cuya traducción al español sería “Los negros en su debido lugar”, tema que suena de fondo en el video y que tiene un fuerte contenido reivindicativo.

Mourinho intenta tranquilizar a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid | AP


Una canción convertida en bandera contra el racismo

La canción fue lanzada en 2024 por un grupo de artistas brasileños como muestra de apoyo al futbolista en su lucha constante contra el racismo. En el proyecto participaron figuras como MC Davi, MC Livinho, Ludmilla, MC Ryan SP, MC Hariel, MC Don Juan e Ice Blue, entre otros.

El videoclip, con una duración cercana a los 17 minutos, repasa la historia de Vinicius desde su infancia en Brasil y sus primeros pasos en el Flamengo, hasta consolidarse como figura internacional con el Real Madrid. La obra se convirtió en un símbolo cultural dentro del debate sobre la discriminación racial en el futbol europeo.

@vinijr

Os pretos no devido lugar… 🤞🏿

♬ som original - Vini Jr.

¿Qué ocurrió ante el Benfica y por qué estalló la polémica?

Durante el encuentro ante el Benfica, Vinicius denunció que el futbolista argentino Gianluca Prestianni le dirigió un insulto racista. El árbitro activó el protocolo antirracismo, lo que provocó la detención del partido durante varios minutos. Sin embargo, el brasileño expresó posteriormente su inconformidad con la forma en que se aplicó el procedimiento.

Tras el silbatazo final, los pronunciamientos no tardaron en llegar. Organismos como la UEFA y la FIFA manifestaron su respaldo al jugador, mientras que desde el entorno del Benfica defendieron la versión de su futbolista. Incluso el técnico José Mourinho expresó públicamente su postura en favor del club portugués.

El propio Vinicius publicó un comunicado contundente en sus cuentas oficiales. “Los racistas son, por encima de todo, cobardes”, escribió, asegurando que nada de lo sucedido representa una novedad en su vida ni en la de su familia. También cuestionó la tarjeta amarilla que recibió por celebrar su gol y calificó el protocolo como “mal ejecutado”.

El mensaje en TikTok, acompañado de la canción homenaje, refuerza su postura y confirma que el delantero no piensa dar un paso atrás en su lucha. Más allá del resultado deportivo, el foco volvió a situarse en el debate sobre el racismo en el futbol, con Vinicius Junior como una de las voces más visibles y firmes dentro y fuera de la cancha.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

