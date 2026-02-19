Philadelphia con pie y medio para enfrentar al América en Concachampions

Luego de que la primera mitad de los equipos de la zona definieron su futuro en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el equipo de la MLS, Philadelphia Union, goleó al Defence Force 0-5 en calidad de visitante, dejando casi seguro su pase a los Octavos de Final donde se enfrentarían a las Águilas del América.

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

¿Rival listo?

El equipo estadounidense viajó hasta la zona del caribe para su primer juego del campeonato de la zona, sin embargo, resultó ser más ‘sencillo’ de lo esperado, pues no solo lograron superar al rival sino que lo aplastaron en los 90 minutos.

Philadelphia Union tras golear a Defence Force I MEXSPORT

El equipo dirigido por el estadounidense, Bradley Carnell, se adueñó de la bola desde el arranque del partido pero sentenció hasta el segundo tiempo, con las anotaciones de Bruno Damiani al 69’ y al 81’, Milan Iloski al 29’, Ezekiel Alladoh al 32’ y Olwethu Makhanya al 64’.

Con este resultado el conjunto de las serpientes dejó casi definido su pase a la ronda de Octavos de Final, donde se enfrentaría a nada más y nada menos que al Club América de México, a menos que el conjunto de Trinidad y Tobago clave un 0-6 en el Subaru Park.

Philadelphia en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

Liga MX vs MLS

Con la eliminatoria prácticamente sentenciada, una vez más un equipo de la liga de los Estados Unidos se verá las caras contra uno de la liga de México donde la MLS lleva la ventaja tras la eliminación de los Pumas de la UNAM ante el San Diego FC en la Primera Ronda.

En caso de concretarse y hacerse el duelo de Octavos de Final oficial, el cuadro de Coapa visitará a Philadelphia entre 10 y 11 de marzo para el partido de Ida, y recibirán el juego de vuelta entre el 17 y 18 del mismo mes.

Además de Philadelphia, Los Angeles LAFC, Cincinnati y Nashville también ganaron sus respectivos juegos de ida, por lo que todo parece indicar que una vez más se podría dar un duelo directo entre las dos ligas del norte de América en a parte final de la CONCACAF Champions Cup.