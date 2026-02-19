Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Cómo hacer gratis videos de objetos y frutas que hablan?

Crear estas maravillas no tienen costo, pero si mucha imaginación al hacer cada personaje / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:03 - 18 febrero 2026
Desde tus dispositivos puedes crear los videos más virales que están rompiendo Internet

Las redes sociales ya no solo están llenas de influencers… ahora también hay manzanas enojadas, celulares gritones y tazas de café motivacionales. Sí, leíste bien.

La nueva tendencia digital convirtió a objetos cotidianos y frutas en protagonistas de videos hiperrealistas donde hablan con voz propia y expresiones dignas de película animada. Y lo mejor: no necesitas ser experto en edición ni gastar un peso.

Esta moda explotó gracias a herramientas de inteligencia artificial que permiten crear personajes animados desde el celular en cuestión de minutos. La viralización ha sido tal que ya hay memes, retos y hasta campañas de marketing usando frutas dramáticas y smartphones con actitud.

Las frutas están de moda y las puedes crear desde tu casa / Especial

¿Cómo hacer GRATIS videos de objetos y frutas que hablan?

La estrella detrás de esta tendencia es Google Flow, una plataforma de IA que permite generar personajes animados y convertir imágenes en videos con sincronización labial profesional (lip sync).

Todo se puede hacer desde el celular.

Paso a paso para crear tu video viral

  • 1️⃣ Accede a Google Flow:
    Desde tu teléfono, abre el navegador y busca “Google Flow”. Ingresa al primer resultado (icono rosado) y selecciona la opción “Create with Flow”.

  • 2️⃣ Crea un nuevo proyecto:
    Inicia un nuevo proyecto, entra al ícono de ajustes y configura la orientación en vertical (9:16). Selecciona el modelo “Nano Banana Pro”.

  • 3️⃣ Personaliza el prompt de imagen:
    Pega el prompt y cambia el sujeto (“Smartphone”, “fresa”, “bolígrafo”) y el escenario (“cocina”, “oficina”, “sala de redacción”).

  • 4️⃣ Genera y descarga la imagen:
    Toca “Enviar” y guarda la imagen creada por la IA.

  • 5️⃣ Cambia a modo video:
    Selecciona la opción imagen a video y sube la imagen como referencia.

  • 6️⃣ Personaliza el prompt de video:
    Agrega el texto que quieres que diga tu personaje.

  • 7️⃣ Descarga el resultado final:
    Obtendrás un video vertical con movimientos faciales naturales y sincronización perfecta.z

La estrella detrás de esta tendencia es la aplicación Google Flow / Especial

Prompts sugeridos (copia y pega)

Prompt de imagen:

Crea un personaje animado de [Smartphone] con [enojo] en estilo 3D hiperrealista tipo Pixar, con rostro y expresión exagerada, ojos grandes, brazos y piernas, iluminación cinematográfica, fondo hiperrealista, en [una sala de redacción]. Encuadre vertical 9:16.

La viralización ha sido tal que ya hay memes y hasta campañas de marketing / Especial

Prompt de video:

Transforma la imagen en un vídeo vertical 9:16. Mantén escenario, colores y encuadre. Agrega movimiento facial sutil y sincroniza perfectamente el texto: “SOY EL CELULAR Y APRENDEREMOS A HACER VÍDEOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL” con voz masculina, tono latino y expresión emocional.

