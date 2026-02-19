¿Cómo hacer gratis videos de objetos y frutas que hablan?
Las redes sociales ya no solo están llenas de influencers… ahora también hay manzanas enojadas, celulares gritones y tazas de café motivacionales. Sí, leíste bien.
La nueva tendencia digital convirtió a objetos cotidianos y frutas en protagonistas de videos hiperrealistas donde hablan con voz propia y expresiones dignas de película animada. Y lo mejor: no necesitas ser experto en edición ni gastar un peso.
Esta moda explotó gracias a herramientas de inteligencia artificial que permiten crear personajes animados desde el celular en cuestión de minutos. La viralización ha sido tal que ya hay memes, retos y hasta campañas de marketing usando frutas dramáticas y smartphones con actitud.
¿Cómo hacer GRATIS videos de objetos y frutas que hablan?
La estrella detrás de esta tendencia es Google Flow, una plataforma de IA que permite generar personajes animados y convertir imágenes en videos con sincronización labial profesional (lip sync).
Todo se puede hacer desde el celular.
Paso a paso para crear tu video viral
1️⃣ Accede a Google Flow:
Desde tu teléfono, abre el navegador y busca “Google Flow”. Ingresa al primer resultado (icono rosado) y selecciona la opción “Create with Flow”.
2️⃣ Crea un nuevo proyecto:
Inicia un nuevo proyecto, entra al ícono de ajustes y configura la orientación en vertical (9:16). Selecciona el modelo “Nano Banana Pro”.
3️⃣ Personaliza el prompt de imagen:
Pega el prompt y cambia el sujeto (“Smartphone”, “fresa”, “bolígrafo”) y el escenario (“cocina”, “oficina”, “sala de redacción”).
4️⃣ Genera y descarga la imagen:
Toca “Enviar” y guarda la imagen creada por la IA.
5️⃣ Cambia a modo video:
Selecciona la opción imagen a video y sube la imagen como referencia.
6️⃣ Personaliza el prompt de video:
Agrega el texto que quieres que diga tu personaje.
7️⃣ Descarga el resultado final:
Obtendrás un video vertical con movimientos faciales naturales y sincronización perfecta.z
Prompts sugeridos (copia y pega)
Prompt de imagen:
Crea un personaje animado de [Smartphone] con [enojo] en estilo 3D hiperrealista tipo Pixar, con rostro y expresión exagerada, ojos grandes, brazos y piernas, iluminación cinematográfica, fondo hiperrealista, en [una sala de redacción]. Encuadre vertical 9:16.
Prompt de video:
Transforma la imagen en un vídeo vertical 9:16. Mantén escenario, colores y encuadre. Agrega movimiento facial sutil y sincroniza perfectamente el texto: “SOY EL CELULAR Y APRENDEREMOS A HACER VÍDEOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL” con voz masculina, tono latino y expresión emocional.