Las redes sociales ya no solo están llenas de influencers… ahora también hay manzanas enojadas, celulares gritones y tazas de café motivacionales. Sí, leíste bien.

La nueva tendencia digital convirtió a objetos cotidianos y frutas en protagonistas de videos hiperrealistas donde hablan con voz propia y expresiones dignas de película animada. Y lo mejor: no necesitas ser experto en edición ni gastar un peso.

Esta moda explotó gracias a herramientas de inteligencia artificial que permiten crear personajes animados desde el celular en cuestión de minutos. La viralización ha sido tal que ya hay memes, retos y hasta campañas de marketing usando frutas dramáticas y smartphones con actitud.

Las frutas están de moda y las puedes crear desde tu casa / Especial

¿Cómo hacer GRATIS videos de objetos y frutas que hablan?

La estrella detrás de esta tendencia es Google Flow, una plataforma de IA que permite generar personajes animados y convertir imágenes en videos con sincronización labial profesional (lip sync).

Todo se puede hacer desde el celular.

Paso a paso para crear tu video viral

1️⃣ Accede a Google Flow:

Desde tu teléfono, abre el navegador y busca “Google Flow”. Ingresa al primer resultado (icono rosado) y selecciona la opción “Create with Flow”.

2️⃣ Crea un nuevo proyecto:

Inicia un nuevo proyecto, entra al ícono de ajustes y configura la orientación en vertical (9:16). Selecciona el modelo “Nano Banana Pro”.

3️⃣ Personaliza el prompt de imagen:

Pega el prompt y cambia el sujeto (“Smartphone”, “fresa”, “bolígrafo”) y el escenario (“cocina”, “oficina”, “sala de redacción”).

4️⃣ Genera y descarga la imagen:

Toca “Enviar” y guarda la imagen creada por la IA.

5️⃣ Cambia a modo video:

Selecciona la opción imagen a video y sube la imagen como referencia.

6️⃣ Personaliza el prompt de video:

Agrega el texto que quieres que diga tu personaje.

7️⃣ Descarga el resultado final:

Obtendrás un video vertical con movimientos faciales naturales y sincronización perfecta.z

La estrella detrás de esta tendencia es la aplicación Google Flow / Especial

Prompts sugeridos (copia y pega)

Prompt de imagen:

Crea un personaje animado de [Smartphone] con [enojo] en estilo 3D hiperrealista tipo Pixar, con rostro y expresión exagerada, ojos grandes, brazos y piernas, iluminación cinematográfica, fondo hiperrealista, en [una sala de redacción]. Encuadre vertical 9:16.

La viralización ha sido tal que ya hay memes y hasta campañas de marketing / Especial

Prompt de video: