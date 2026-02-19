Oficial: El Volcán Universitario será parte del Mundial 2026

Continúan sumándose los recintos la Copa del Mundo 2026, esta vez el Estadio Olímpico Universitario UANL de los Tigres, el cual será una de la sedes de entrenamiento para los equipos y que además ya tendría a sus primeros candidatos en puerta.

Volcán Universitario previo a duelo de Liga MX I IMAGO7

Monterrey se llena de fiesta en 2026

Con información de TUDN, el Volcán ya firmó con la FIFA para ser uno de los recintos elegidos para ser campamento de una de las naciones que jugarán la Fase de Grupos en México, siendo la candidata número uno hasta el momento la Selección de Japón.

Con este acuerdo, el norte del país sumaría un tercer estadio para ser campamento de la Copa del Mundo, uniéndose al Estadio BBVA de Rayados de Monterrey y al TSM Corona del Santos Laguna.

Volcán Universitario en Liga MX I IMAGO7

¿Cuáles son el resto de las sedes?

Con la incorporación del recinto de la U de Nuevo León, el país azteca suma su décima tercera sede para ser campamentos de entrenamiento, los cuales se reparten en distintos estados de la república y que en su mayoría están a menos de dos horas de los tres países que albergarán los partidos (Banorte, BBVA y Akron).

El Tri alista tres partidos amistosos previo a la Copa del Mundo | MEXSPORT

Estadio Cuauhtémoc: El recinto del Puebla se encuentra como uno d e los candidatos a volverse el posible centro de entrenamiento para: Colombia, Corea del Sur, Uzbekistán o Sudáfrica.

Estadio Hidalgo: El recinto de Grupo Pachuca y de los Tuzos también es una de las cartas fuertes en México, su cercanía a la CDMX y al AIFA fueron los principales factores para que este se volviera sede.

Por su parte, también habrá sedes que funjan como campamentos sin ser estadio precisamente, los cuales están repartidos en los tres estados donde están los estadios mundialistas:

Guadalajara: Verde Valle (centro de entrenamiento de las Chivas Rayados del Guadalajara), Academia del Atlas (centro de entrenamiento de los Rojinegros del Atlas).

CAR: El Centro de Alto Rendimiento de la CDMX se perfila para ser el principal campamento de entrenamiento para la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.

Además de las ciudades mundialistas y sus aledañas, en México habrá replegados al menos cuatro campamentos más, los cuales son comandado por Moon Palace y Fairmont Mayakoba en Cancún, además de las ciudades de Tijuana, Querétaro y Toluca.