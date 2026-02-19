U2 regresa con nuevas canciones pero… ¿también habrá gira?

En pleno Miércoles de Ceniza —sí, el día después del carnaval— Island Records anunció el lanzamiento de U2 - Days Of Ash, un nuevo EP independiente de seis canciones que marca el regreso discográfico de la banda irlandesa.

Mientras los fans ya se preguntan si esto significa gira mundial en puerta, Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton vuelven con un material cargado de mensaje político, protesta y reflexión social.

El EP, que ya está disponible en plataformas digitales, funciona como antesala de un nuevo álbum que verá la luz a finales de 2026. Pero Days Of Ash no es un simple adelanto: es una colección urgente, directa y con postura clara.

'Days Of Ash' es el nuevo disco que toca temas actuales dentro lo social y lo político / FB: @u2

¿Qué incluye Days Of Ash?

El EP está compuesto por cinco canciones nuevas y un poema:

American Obituary The Tears Of Things Song Of The Future Wildpeace (poema de Yehuda Amichai leído por Adeola con música de U2 y Jacknife Lee) One Life At A Time Yours Eternally (con Ed Sheeran & Taras Topolia)

Disco nuevo pero con carga social

La banda explicó que estas canciones nacen como respuesta inmediata a los acontecimientos actuales y a historias reales marcadas por violencia, injusticia y resistencia.

“Ha sido muy emocionante volver a reunirnos los cuatro en el estudio durante el último año... Las canciones de ‘Days of Ash’ son muy diferentes en cuanto a estilo y temática a las que incluiremos en nuestro álbum a finales de año. Las canciones de este EP no podían esperar; estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de rebeldía y consternación, de lamento. Las canciones de celebración vendrán después, estamos trabajando en ellas ahora... porque, a pesar de toda la atrocidad que vemos normalizada a diario en nuestras pequeñas pantallas, no hay nada normal en estos tiempos locos y enloquecedores, y tenemos que plantarles cara antes de poder volver a tener fe en el futuro”, expuso Bono

Bona anuncia un EP que es la antesala de un nuevo disco de larga duración pensado para finales de año / FB: @u2

U2 vuelve a tomar postura

El tono del EP no es casual. Desde sus inicios, U2 ha ligado su música con causas sociales y políticas.

“¿Quién necesita escuchar un nuevo disco nuestro? Solo depende de si estamos haciendo música que creemos que merece ser escuchada. Creo que estas nuevas canciones están a la altura de nuestros mejores trabajos. Hablamos mucho sobre cuándo lanzar nuevas canciones. No siempre lo sabes... tal y como está el mundo ahora, parece el momento adecuado. Si nos remontamos a nuestros inicios, cuando colaborábamos con Amnistía Internacional o Greenpeace, nunca hemos rehuido tomar partido y, a veces, eso puede ser un poco complicado, siempre hay algún tipo de reacción adversa, pero es una parte importante de lo que somos y de por qué seguimos existiendo”, detalló Larry Mullen Jr.

Adam Clayton fue más directo: “Estoy emocionado con estas nuevas canciones, siento que llegan en el momento adecuado.”

La nueva música viene a refrescar el oído de sus seguidores luego de varios años / FB: @u2

“Creemos en un mundo en el que las fronteras no se borran por la fuerza. En el que la cultura, el idioma y la memoria no se silencian por miedo. En el que la dignidad de un pueblo no es negociable. Esta creencia no es temporal. No es una moda política. Es el terreno en el que nos apoyamos. Y nos mantenemos firmes juntos”, The Edge dejó clara su postura.

Canciones inspiradas en hechos reales

Cada tema tiene una historia detrás:

American Obituary aborda el asesinato de Renée Nicole Macklin Good durante una manifestación en Minneapolis en 2026.

Song Of The Future rinde homenaje a Sarina Esmailzadeh, joven iraní de 16 años fallecida tras protestas del movimiento Mujer, Vida, Libertad.

One Life At A Time está dedicada al activista palestino Awdah Hathaleen.

Yours Eternally cuenta con la participación de Ed Sheeran y el músico ucraniano Taras Topolia, convertido en soldado tras la invasión rusa.

Además, el lanzamiento incluye el regreso del mítico fanzine “Propaganda”, ahora en formato digital y con edición impresa limitada.

Hasta el momento se desconoce si habrá una gira para acompañar el recién disco FB: @u2

¿Habrá gira?

Por ahora, U2 no ha confirmado tour mundial. Sin embargo, el regreso al estudio, el lanzamiento del EP y un álbum completo programado para 2026 dejan abierta la puerta a un posible anuncio.