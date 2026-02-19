TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli

Tras semanas de incertidumbre y un silencio que mantuvo en vilo a la afición mexicana, TV Azteca ha roto el silencio. A través de un comunicado oficial emitido por las plataformas de Azteca Deportes, la televisora del Ajusco confirmó lo que miles de seguidores esperaban: el regreso de su narrador estrella, Christian Martinoli, a las pantallas y micrófonos.

Martinoli | IMAGO7

El cronista se había ausentado de las transmisiones del Clausura 2026 durante las últimas dos semanas, generando una ola de especulaciones sobre su estado físico.

CHRISTIAN MARTINOLI VUELVE

Según el anuncio de la televisora, Martinoli retomará sus funciones de manera inmediata para la Jornada 7 de la Liga MX. El comunicado destaca que el narrador estará al frente de dos encuentros clave este fin de semana, destacando especialmente el choque entre Necaxa y Toluca programado para este sábado.

"Tras dos semanas de estar ausente en las narraciones del Clausura 2026, Christian Martinoli regresa para llevarte todas las emociones", dicta parte del mensaje oficial de Azteca Deportes.

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca | IMAGO7

NO ACLARAN SU ESTADO DE SALUD

A pesar del optimismo que genera la noticia, el anuncio de TV Azteca ha dejado una incógnita en el aire: el estado real de salud del narrador. El comunicado no profundiza en los detalles médicos ni aclara si los problemas que lo alejaron de las canchas han sido superados por completo o si se trata de un proceso de recuperación gradual.

Este manejo de la información mantiene una atmósfera de cautela entre los medios y sus seguidores, dado que en jornadas previas su presencia también había sido confirmada para luego ser cancelada de último minuto debido a recaídas o malestares repentinos.

Para la audiencia, la noticia es un alivio, pero la experiencia reciente dicta que habrá que esperar a que ruede el balón para asegurar su retorno. La ausencia del estilo ácido y único de Martinoli se ha sentido en la audiencia de la Liga MX, y aunque todo apunta a que su salud ha mejorado lo suficiente para volver al trabajo, su participación definitiva se confirmará solo al inicio de la transmisión.

Por ahora, el regreso de la voz principal de Azteca Deportes parece un hecho, marcando un punto de inflexión en lo que ha sido un inicio de torneo atípico para el equipo de "Los Protagonistas".