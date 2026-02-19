Hasta 4 mil pesos para renta en CDMX y 40 mil para vivienda en Edomex: así puedes obtenerlos en 2026

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Ayudas de Beneficio Social para Pago de Renta 2026, una estrategia dirigida a personas y familias que enfrentan riesgo habitacional o que fueron afectadas por emergencias y contingencias.

El objetivo del programa es brindar respaldo económico temporal a quienes no pueden permanecer en su vivienda debido a daños estructurales, riesgos geológicos o hidrometeorológicos, así como por intervenciones públicas que obliguen al desalojo.

El Gobierno de la CDMX otorgará apoyos de hasta 4 mil pesos mensuales para pago de renta en 2026./ Pixabay

El apoyo mensual puede ir de 1,500 a 4,000 pesos, dependiendo del dictamen emitido por la autoridad competente, y podrá entregarse hasta por 12 meses durante el ejercicio fiscal 2026.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo para pago de renta en CDMX?

El programa no está abierto al público en general. Está dirigido exclusivamente a personas que habiten inmuebles con alto riesgo estructural, ubicados en zonas vulnerables o que hayan resultado afectados por contingencias como sismos e inundaciones.

También pueden solicitarlo familias impactadas por obras públicas o acciones de gobierno que impliquen desalojo, así como personas que requieran hospedaje temporal en situaciones de emergencia. En todos los casos será indispensable contar con un dictamen técnico o documento oficial que acredite la condición de riesgo.

El programa está dirigido a familias en riesgo habitacional o afectadas por contingencias./ Pixabay

El esquema contempla además el pago de hospedaje hasta por 30 días en situaciones urgentes y apoyos complementarios para familias que participen en procesos de redensificación y no puedan cubrir la totalidad de una renta.

De acuerdo con las reglas de operación 2026, se prevé beneficiar aproximadamente a 2,800 personas, con prioridad para mujeres, especialmente jefas de familia y responsables del cuidado de dependientes. El presupuesto destinado supera los 84 millones de pesos.

Apoyo de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda en Edomex

En paralelo, el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar busca apoyar a personas de bajos ingresos para realizar obras de reparación, mejora o ampliación en sus hogares.

El apoyo podrá entregarse hasta por 12 meses durante el ejercicio fiscal 2026./ Pixabay

El apoyo económico puede alcanzar hasta 40 mil pesos, entregados de manera directa a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), sin intermediarios, mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

Para acceder al programa es necesario ser mayor de 18 años, habitar la vivienda a mejorar, no contar con otro inmueble y tener ingresos familiares bajos, generalmente de hasta dos salarios mínimos mensuales. También se prioriza a sectores vulnerables como mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en rezago social.

El programa opera en 10 municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca y Texcoco. El pre-registro debe realizarse en línea a través de la plataforma del IMEVIS y posteriormente se efectúa una visita domiciliaria. Las fechas oficiales de inscripción para 2026 aún no han sido anunciadas.