Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Su mujer deber haber sido infiel con un ne***": Felipe Melo estalla contra Prestianni por racismo contra Vinicius

Vinicius en diálogo con el silbante del partido entre Benfica y Real Madrid | AP
Vinicius en diálogo con el silbante del partido entre Benfica y Real Madrid | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:40 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador brasileño no pudo contenerse por completo en la defensa a su compatriota tras lo ocurrido en Champions League

La confrontación entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni, a quien el brasileño acusó de racista al llamarlo 'Mono', no solo calentó el ánimo del delantero de Real Madrid durante el partido de Champions League, sino que molestó a más de uno fuera de la cancha. Tal fue el caso de Felipe Melo, quien por redes sociales arremetió contra el jugador de Benfica.

Por medio de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, el exjugador de clubes como Flamengo, Juventus, Inter de Milan, entre otros, explotó contra Prestianni y mostró total apoyo a Vini. Además, manifestó su enojo y su desprecio ante situaciones como las que se presentaron en el Estádio da Luz, pues -señaló- el racismo ya no tiene cabida.

Mourinho intenta tranquilizar a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid | AP
Mourinho intenta tranquilizar a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid | AP

¿Qué dijo Felipe Melo sobre lo ocurrido con Vinicius y Prestianni?

En uno de los momentos más calientes que tuvo, Felipe Melo arremetió directamente contra el argentino, su vida personal y su familia, ya que especuló sobre una posible infidelidad por parte de la pareja del jugador. "Su mujer debe haberle sido infiel con un hombre negro", soltó el exfutbolista, como si ese fuera un posible motivo por el cual Prestianni insultó a Vinicius.

Álvaro Arbeloa consuela a Vinicius durante el partido contra Benfica en Champions League | AP
Álvaro Arbeloa consuela a Vinicius durante el partido contra Benfica en Champions League | AP

Melo también dejó en claro que, de su parte, hay cero tolerancia a la intolerancia y que no hay manera de defender casos como el del atacante de Benfica. "¡Fuego contra el racista, fuego contra los racistas! Y si apoyás a un racista, fuego también. Fuego, fuego, fuego contra los racistas", añadió el brasileño de 42 años.

Felipe Melo pide que no haya impunidad

Aunque la UEFA ya aseguró que inició una investigación por lo ocurrido, Felipe Melo externó su molestia porque no se le dio otro manejo durante el partido, ya que Prestianni se mantuvo en campo, mientras que Vini recibió una amarilla por supuesto festejo excesivo. "¿Va a quedar así nomás? Lo puso acá, lo dijo, ¿y va a quedar así nomás? Nadie puede probar nada, ¿no?", añadió.

Vinicius reclama durante el partido ante Benfica en Champions League | AP
Vinicius reclama durante el partido ante Benfica en Champions League | AP

En las repeticiones de lo ocurrido, no se observa lo que el argentino dijo al brasileño pues tapó su boca. No obstante, la UEFA aseguró que realizará una investigación a partir de testimonios y una revisión exhaustiva de los informes redactados. No obstante, Felipe Melo ya no quiso opinar más y señaló que fue por recomendación de su abogado, para no meterse en problemas posteriormente.

Últimos videos
Lo Último
17:19 Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
17:18 ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
17:17 AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
17:11 Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League
16:52 Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
16:42 ¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
16:37 Bayer Leverkusen se impone ante el Olympiacos y sueña con los Octavos de Final
16:18 ¡Histórica remontada! Wolves, colero de la Premier League, empata de manera agónica con Arsenal
16:15 ¡Batacazo! Bodo Glimt vence a Inter de Milán en Champions League
16:09 Mexicanos dejan la parranda y el delivery por crisis en el bolsillo; 87% ya recortó gastos
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
Futbol
18/02/2026
Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
Contra
18/02/2026
¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
Futbol Internacional
18/02/2026
AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
Tzolis anotó el gol del empate ante Oblak en los minutos finales | AP
Futbol
18/02/2026
Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League
Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
Otros Deportes
18/02/2026
Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
Contra
18/02/2026
¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista