"Su mujer deber haber sido infiel con un ne***": Felipe Melo estalla contra Prestianni por racismo contra Vinicius

La confrontación entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni, a quien el brasileño acusó de racista al llamarlo 'Mono', no solo calentó el ánimo del delantero de Real Madrid durante el partido de Champions League, sino que molestó a más de uno fuera de la cancha. Tal fue el caso de Felipe Melo, quien por redes sociales arremetió contra el jugador de Benfica.

Por medio de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, el exjugador de clubes como Flamengo, Juventus, Inter de Milan, entre otros, explotó contra Prestianni y mostró total apoyo a Vini. Además, manifestó su enojo y su desprecio ante situaciones como las que se presentaron en el Estádio da Luz, pues -señaló- el racismo ya no tiene cabida.

Mourinho intenta tranquilizar a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid | AP

¿Qué dijo Felipe Melo sobre lo ocurrido con Vinicius y Prestianni?

En uno de los momentos más calientes que tuvo, Felipe Melo arremetió directamente contra el argentino, su vida personal y su familia, ya que especuló sobre una posible infidelidad por parte de la pareja del jugador. "Su mujer debe haberle sido infiel con un hombre negro", soltó el exfutbolista, como si ese fuera un posible motivo por el cual Prestianni insultó a Vinicius.

Álvaro Arbeloa consuela a Vinicius durante el partido contra Benfica en Champions League | AP

Melo también dejó en claro que, de su parte, hay cero tolerancia a la intolerancia y que no hay manera de defender casos como el del atacante de Benfica. "¡Fuego contra el racista, fuego contra los racistas! Y si apoyás a un racista, fuego también. Fuego, fuego, fuego contra los racistas", añadió el brasileño de 42 años.

Felipe Melo pide que no haya impunidad

Aunque la UEFA ya aseguró que inició una investigación por lo ocurrido, Felipe Melo externó su molestia porque no se le dio otro manejo durante el partido, ya que Prestianni se mantuvo en campo, mientras que Vini recibió una amarilla por supuesto festejo excesivo. "¿Va a quedar así nomás? Lo puso acá, lo dijo, ¿y va a quedar así nomás? Nadie puede probar nada, ¿no?", añadió.

Vinicius reclama durante el partido ante Benfica en Champions League | AP

En las repeticiones de lo ocurrido, no se observa lo que el argentino dijo al brasileño pues tapó su boca. No obstante, la UEFA aseguró que realizará una investigación a partir de testimonios y una revisión exhaustiva de los informes redactados. No obstante, Felipe Melo ya no quiso opinar más y señaló que fue por recomendación de su abogado, para no meterse en problemas posteriormente.