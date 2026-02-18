Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Otamendi provocó a Vinicius con sus tatuajes, Sneijder se pregunta: ¿Está bien de la cabeza?

Otamendi tuvo un curioso momento con Vinicius en la Champions League | AFP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 13:33 - 18 febrero 2026
El experimentado defensa argentino no perdió la oportunidad de recordarle a la estrella brasileña la diferencia en los éxitos a nivel de selecciones.

El primer encuentro de la Fase Eliminatoria de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid estuvo cargado de polémica. Además del espectacular gol de Vinicius Júnior, su provocativa celebración y el altercado verbal con Gianluca Prestianni, el partido también estuvo marcado por la expulsión del entrenador José Mourinho y una tarjeta roja perdonada a Federico Valverde.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
Sin embargo, un detalle que pasó desapercibido fue la provocación de Nicolás Otamendi a Vinicius Júnior. La conocida rivalidad entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo cuando el central de 38 años decidió recordarle a Vinicius los éxitos de su selección nacional.

En un momento dado, Otamendi se subió la camiseta y le mostró al brasileño los tatuajes que simbolizan la conquista del Mundial, dos títulos de la Copa América y la Finalissima.

Otamendi y Vinicius tuvieron una discusión en pleno partido | AFP

Con esto, le recordó que la racha de éxitos de Argentina comenzó precisamente con la victoria contra Brasil en la final de la Copa América 2021 en el Maracaná. Cabe destacar que Vinicius aún no ha ganado ningún trofeo con la selección absoluta.

Mientras que este gesto probablemente fue recibido con aprobación en Argentina, en los círculos futbolísticos europeos causó asombro. El excentrocampista del Real Madrid, Wesley Sneijder, conocido por sus declaraciones directas como comentarista, criticó duramente el comportamiento del argentino.

"Ese tipo Otamendi... ¿Está bien de la cabeza? Su comportamiento fue infantil. Además, perdía 0-1 mientras lo hacía. Si yo fuera Vinicius, le habría dicho: 'Ese Mundial del que presumes lo ganó Messi, no tú. No tuviste nada que ver con eso'. ¿Hacerle algo así a un jugador del Real Madrid, un club con tantas Ligas de Campeones...? ¿Va en serio? ¿Está todo en orden con él?", se preguntó Sneijder.
Sneijder, sin prisa para decidir su futuro | AP

Después del partido, Kylian Mbappé también hizo declaraciones indignadas.

