Futbol

UEFA inicia investigación oficial por presunto racismo contra Vinicius

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
David Torrijos Alcántara 09:50 - 18 febrero 2026
El organismo europeo designa un inspector de Ética y Disciplina para esclarecer los incidentes entre Gianluca Prestianni y el brasileño en Lisboa

La UEFA confirmó este miércoles la apertura de un expediente disciplinario para investigar lo ocurrido en el duelo entre Benfica y Real Madrid. El organismo presidido por Aleksander Ceferin busca determinar si existió una infracción grave durante el encuentro del pasado 17 de febrero. Un inspector especializado analizará las denuncias de comportamiento discriminatorio presentadas tras el partido de Champions League.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

¿Qué sanción podría enfrentar Prestianni?

El artículo 14 del código disciplinario establece castigos severos para quienes insulten la dignidad humana por motivos raciales. De comprobarse la ofensa, el responsable enfrentaría una suspensión mínima de diez partidos o un periodo de tiempo determinado. Esta normativa refleja la política de tolerancia cero que la confederación europea mantiene contra el racismo en sus torneos.

El proceso de investigación incluirá una revisión exhaustiva de los informes redactados por el emisario oficial del encuentro. Asimismo, la comisión citará a declarar a los dos protagonistas principales, el argentino Prestianni y el atacante Vinicius Junior. Testigos presenciales, como el francés Kylian Mbappé, también podrían aportar su testimonio para ayudar a clarificar los hechos.

"Se ha nombrado un Inspector de Ética y Disciplina para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorios", anunció la UEFA mediante un comunicado. El organismo prometió proporcionar más información de manera oficial conforme avancen las diligencias correspondientes. La resolución final dependerá de la solidez de las pruebas que logren recopilar durante los próximos días.

Por su parte, el Benfica emitió una nota que ratifica su disposición para colaborar con absoluta transparencia ante las autoridades. La institución portuguesa defendió la integridad de su futbolista y denunció lo que considera una campaña de desprestigio injusta. El club reiteró que sus valores fundacionales, representados por Eusébio, rechazan cualquier forma de discriminación racial.

ROTA VINICIUS JR | AP
Vini Jr. se queja de comentarios racistas por parte de Gianluca Prestianni | AP

UEFA resolverá el caso rápidamente

La cercanía del partido de vuelta, programado para la próxima semana, podría obligar a la UEFA a acelerar sus tiempos habituales. Existe un antecedente cercano de la temporada pasada donde un veredicto similar se alcanzó en apenas diez días. En aquella ocasión, varios jugadores del Real Madrid recibieron sanciones económicas y deportivas antes de disputar la siguiente fase.

La gravedad del asunto motiva a los inspectores a trabajar con celeridad para dictar una sentencia antes del nuevo enfrentamiento. La falta de imágenes claras del rostro de Prestianni representa el mayor obstáculo para confirmar el presunto insulto de forma visual.

El Real Madrid aguarda la resolución con cautela mientras prepara el cierre de la eliminatoria en el Estadio Santiago Bernabéu.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP
