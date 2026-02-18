Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mbappé respalda a Vinícius tras insultos racistas en la Champions League

Mbappé volvió a ser titular en el duelo ante Benfica | AP
David Torrijos Alcántara 08:20 - 18 febrero 2026
El delantero francés alza la voz contra el racismo y defiende el baile de su compañero después del triunfo ante el Benfica

Kylian Mbappé manifestó su apoyo total a Vinícius Jr. tras los lamentables hechos ocurridos en Lisboa. El brasileño denunció haber recibido insultos racistas por parte del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni. "Baila, Vini, y por favor nunca pares", escribió el atacante galo mediante sus redes sociales este martes.

Mourinho intenta tranquilizar a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid | AP
Mourinho intenta tranquilizar a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid | AP

¿Qué pasó con Vini Jr. ante Benfica?

El conflicto inició luego de que el extremo merengue abriera el marcador con un potente disparo de derecha. Tras la anotación, el futbolista celebró con su tradicional baile frente a la afición del Estadio de la Luz. Esta acción provocó el enfado de los jugadores locales y una amonestación del árbitro francés François Letexier.

La tensión aumentó cuando el brasileño señaló directamente a Prestianni ante la mirada del juez central. Las cámaras de televisión captaron al elemento del Benfica mientras cubría su boca con la camiseta para proferir insultos. Según la denuncia del jugador del Real Madrid, su rival lo llamó "mono" en pleno terreno de juego.

Mbappé defiende a Vini Jr.

Mbappé mostró su postura ante los medios de comunicación en la zona mixta tras finalizar el encuentro. El francés calificó la situación como un caso grave que requiere la intervención inmediata de las autoridades. "No podemos aceptar que un jugador que participa en la mejor competición de futbol de Europa se comporte así", sentenció.

Mbappé en partido con Real Madrid | AP

El capitán de la selección francesa exigió que la UEFA tome decisiones contundentes respecto al comportamiento del futbolista argentino. Según sus palabras, un profesional con ese tipo de conductas no merece la oportunidad de disputar torneos internacionales. "Espero que se tomen decisiones con calma", declaró el delantero ante la prensa internacional.

La estrella del Real Madrid también hizo énfasis en el rol social que desempeñan los deportistas de élite. Recordó que millones de niños observan la competición y sueñan con emular a sus ídolos en la televisión. "Debemos ser un ejemplo para todos los pequeños que nos miran", subrayó con firmeza el atacante.

El mensaje de apoyo en la plataforma X reforzó la unidad del vestuario blanco ante la adversidad. Mbappé insistió en que agentes externos no determinarán la forma en que los futbolistas deben expresarse en el campo. "Ellos nunca nos dirán lo que debemos o no debemos hacer", publicó para cerrar la polémica.

El Real Madrid logró una victoria de 1-0 en este duelo de ida de la repesca. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano debido a los actos discriminatorios denunciados por la plantilla. El club espera ahora el reporte oficial para determinar los pasos a seguir contra el agresor.

Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
