"¡Creí que estaba alucinando!" Un perro lobo checo casi provoca una "catástrofe" en los Juegos Olímpicos de Invierno (VIDEO)

Una escena insólita en los Juegos Olímpicos de Invierno se vivió durante las clasificatorias de cross-country por equipos femenino en Tesero, cuando un perro con aspecto de lobo irrumpió en la pista y comenzó a perseguir a algunas competidoras.

Las imágenes muestran al animado can, visiblemente excitado por la cámara, corriendo tras ella. Luego, su atención se desvió hacia dos esquiadoras que pasaban, y las persiguió, a las atletas de Croacia y Grecia, mientras cruzaban la línea de meta, para el deleite de los espectadores.

El perro lobo persiguió a las atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno | CAPTURA

Reacciones al suceso

Varias deportistas reaccionaron a la presencia del carismático perro en la pista después de la carrera. La sueca Jonna Sundling, quien logró el mejor tiempo en las clasificatorias, comentó que le pareció "adorable" mientras pasaba por la zona de medios. Su rival, la noruega Astrid Øyre Slind, que terminó en quinto lugar, añadió con humor: "El perro es mi menor problema, la sueca es el mayor".

Otras se mostraron más inquietas por la aparición repentina del perro. Tena Hadžić, de Croacia, dijo que temía que la mordiera.

🚨 Val di Fiemme, Italy 🇮🇹



During a women’s Olympic qualifying race, a stunning two-year-old Czechoslovakian Wolfdog ran onto the track and crossed the finish line! pic.twitter.com/oAc6yYU5MF — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 18, 2026

Al principio, pensé que era un lobo y que estaba alucinando por el esfuerzo de la carrera. Era extremadamente grande y, mientras corría a su lado, temí que pudiera morderme. El hecho de que llegara a la pista no es bueno. Para mí no es un gran problema porque no estoy luchando por una medalla. Pero si esto hubiera ocurrido en la final, donde las medallas están en juego, podría haber sido peligroso.

La última clasificada de Grecia, Konstantina Charalampido, tuvo una visión más optimista:

"Afortunadamente, era muy educado. Siguió a la cámara en la recta final, era adorable y, gracias a Dios, no interrumpió la carrera. Fue divertido. Me hizo olvidar la carrera, porque no fue buena. Gracias a él, ahora soy famosa, así que tengo que agradecérselo.

Las atletas reaccionaron a la incursión del perro en Milan Cortina | AFP

Mientras tanto, el experto en esquí de fondo Fredrik Aukland afirmó que la intromisión del perro "podría haber sido una catástrofe". El dueño del perro de dos años se presentó después de la carrera, revelando que se llama "Nazgul" y sugiriendo que se había escapado de casa.

"Simplemente desapareció, se escapó de casa. Es un perro muy bueno. Muy terco, muy dulce y muy sociable. Siempre busca el contacto con la gente. No hace daño a nadie", dijo al medio noruego VG. El nombre Nazgul está tomado de los espectros del anillo de "El Señor de los Anillos". Nazgul es un perro lobo checo.