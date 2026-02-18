Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Isaac del Toro queda segundo en la tercera etapa el UAE Tour 2026, pero se acerca al liderato de la clasificación

Isaac del Toro en el podio en el UAE Tour 2026 | AFP
Isaac del Toro en el podio en el UAE Tour 2026 | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:30 - 18 febrero 2026
El mexicano cruzó la meta 15 segundos detrás del italiano Antonio Tiberi, nuevo líder de la competencia

Una reacción tardía le impidió a Isaac Del Toro lograr su segunda victoria en el UAE Tour 2026. A pesar de que el mexicano quedó segundo este miércoles 18 de febrero en la tercera etapa del tour, no logró recortar la suficiente diferencia con Antonio Tiberi, que se quedó con la victoria y ahora es el nuevo líder de la competencia.

Felix Gall de Decathlon–CMA CGM fue le primero en lanzar un ataque en la parte final rumbo a Jebel Mobrah. Tiberi y Remco Evenepoel de Red Bull-Bora-Hansgrohe lo siguieron, pero terminaron cediendo ante el empuje del austriaco, que en la subida final no pudo contra un nuevo embate del italiano, mientras que el ciclista belga fue víctima de los calambres y se vino abajo.

Isaac del Toro inició actividad este 2026 con UAE-Team Emirates |AFP

Del Toro, quien optó por regularse en gran parte de la etapa, se lanzó en persecución de Tiberi, quien se había alejado ya a 40 segundos. El último kilómetro fue un duelo directo entre el italiano y el mexicano, pero al final el de Baja California no pudo reducir toda la diferencia y cruzó la meta 15 segundos por detrás de su rival.

¿Cómo va Del Toro en la clasificación del UAE Tour 2026?

Con el resultado de este miércoles, el mexicano cayó a la segunda posición de la clasificación general, con 21 segundo de desventaja con respecto al italiano de Bahrain Victorious y 39 de ventaja sobre el colombiano Harold Tejada. Mientras que en la clasificación de jóvenes, Tiberi también superó a Del Toro, que está 46 segundos por delante del belga Lennert Van Eetvelt en esta tabla.

Isaac Del Toro al momento de cruzar la línea de meta en la tercera etapa del UAE Tour | AFP
Isaac Del Toro al momento de cruzar la línea de meta en la tercera etapa del UAE Tour | AFP

Donde el de Baja California todavía es líder es en puntos, con cuatro de ventaja sobre Tiberi y 12 sobre el suizo Silvan Dillier. Con cuatro etapas por disputarse, solo una de montaña, Del Toro se mantiene en la pelea por el triunfo. La subida en Jebel Jais, considerada como la etapa reina del tour, está agendada hasta el sábado.

¿Cuándo y dónde ver a Isaac Del Toro en la siguiente etapa?

La Etapa 4 en los Emiratos Árabes Unidos está programada para este jueves 19 de febrero y está previsto que inicie alrededor de las 3:00 horas (tiempo del centro de México). La actividad podrá seguirse a través de la señal de ESPN, Disney+ y Flobikes.

La etapa comienza en Fujairah, con un giro en los enclaves de Hatta (Dubái) y Masfut (Ajmán), a través de las montañas desérticas de Hajar.Se trata de la etapa que pasa por el mayor números de Emiratos diferentes. Si bien transcurre por carreteras anchas y bien pavimentadas, en su mayoría rectas a través del desierto,el viento y la arena pueden ser factores como en la primera etapa del tour.

Del Toro con el jersey verde mientras celebra en el podio tras la tercera etapa del UAE Tour 2026 | AFP
Del Toro con el jersey verde mientras celebra en el podio tras la tercera etapa del UAE Tour 2026 | AFP
