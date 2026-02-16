Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026

Isaac del Toro celebra victoria | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:21 - 16 febrero 2026
El mexicano remontó y consiguió la victoria en el UAE Tour y es líder momentáneo de la competencia

Isaac del Toro, del UAE-Team Emirates, ha comenzado el UAE Tour 2026 de manera espectacular, adjudicándose la victoria en la primera etapa y vistiendo el maillot de líder. El ciclista mexicano, uno de los principales candidatos a la clasificación general, lanzó un ataque fulminante en la subida final para cruzar la meta en primer lugar.

Isaac del Toro, UAE-Team Emirates |AFP

La jornada inaugural estuvo marcada por el fuerte viento, un factor que ya ha condicionado recientemente otras competiciones en Europa. Debido a las adversas condiciones meteorológicas, la organización, en consenso con el jurado técnico, decidió reducir el recorrido de 144 a 118 kilómetros.

PRIMERA ETAPA DEL AUE TOUR 2026

La carrera comenzó con una fuga temprana protagonizada por Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck). El corredor suizo rodó en solitario durante gran parte de la etapa, pero su aventura concluyó a 30 kilómetros de la meta, cuando fue neutralizado por un pelotón que avanzaba a un ritmo vertiginoso por el desierto emiratí, alcanzando una velocidad media de 46,9 km/h.

El momento más tenso del día se vivió en el último kilómetro, con una aparatosa caída que involucró a varios corredores. Jonathan Milan (Lidl-Trek) fue uno de los más afectados, aunque pudo finalizar la etapa. Posteriormente, se le vio con hielo en la mano, pero sin lesiones de gravedad que le impidan, en principio, tomar la salida en la segunda jornada.

Primera etapa del UAE Team 2026 | AFP

LA REMONTADA DEL ISAAC DEL TORO

El ataque de Del Toro fue una demostración de potencia y estrategia. El mexicano aceleró desde lejos y, aunque por un instante pareció que sus rivales podrían darle caza, encontró un segundo impulso para asegurar un triunfo memorable.

"No tengo palabras. Es una locura, de verdad. No puedo creerlo", declaró un emocionado Del Toro tras la victoria.

Del Toro también relató como es que se dio su remontada en esta primera etapa del UAE Tour 2026 y el mexicano señaló que pese a que se veía complicado, confiaba que su estrategia era la adecuado e inclusive lo consultó con sus compañeros durante la carrera.

"Había planeado este ataque. Sinceramente, pensaba que tenía alguna posibilidad, pero era un sueño, no creía que fuera posible. Durante la etapa, pregunté a mis compañeros si les parecía bien. Vi la oportunidad y no quería arrepentirme. Vi a los corredores moverse a derecha e izquierda, así que me lancé a toda velocidad. Es increíble, una locura total"
Isaac del Toro celebra victoria | AFP
