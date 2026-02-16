Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1

Circuit de Barcelona-Catalunya | RBR
Axel Fernández
Axel Fernández 09:33 - 16 febrero 2026
La Fórmula 1 confirmó que el Circuit de Barcelona-Catalunya seguirá albergando pruebas del Campeonato del Mundo al menos hasta 2032, aunque no de forma anual.

¿Qué pasará con Barcelona en la F1?

El trazado catalán entrará en un sistema de rotación y formará parte del calendario de la Fórmula 1 en 2028, 2030 y 2032. Con esto, el Circuit de Barcelona-Catalunya se alternará con Spa-Francorchamps en Bélgica, que acogerá carreras en 2027, 2029 y 2031.

Red Bull, en Barcelona en 2025 | RBR

"La renovación es el resultado de una relación sólida, una estrecha colaboración y representa un paso muy importante para seguir consolidando a Cataluña como una cita clave en el calendario internacional", dijo Pol Gibert, CEO de Circuits de Catalunya SL.

(El GP de España) es un evento estratégico que ayuda a proyectar a Cataluña en todo el mundo como un país capaz de albergar competiciones deportivas de primer nivel
El Cicuit Barcelona-Catalunya | RBR

Un circuito con mucha historia

El Circuit de Barcelona-Catalunya debutó en el calendario de la Fórmula 1 en 1991, cuando acogió por primera vez el Gran Premio de España. La carrera se ha celebrado anualmente en el trazado catalán hasta 2025.

Sin embargo, a partir de esta temporada 2026, el GP de España se trasladará al nuevo circuito urbano de Madrid, mientras que en el Circuit de Barcelona-Catalunya se celebrará el Gran Premio de Barcelona.

Monoplazas corren en el Circuito de Barcelona-Cataluña | @F1

"Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados de la Fórmula 1 allí siempre nos reciben con tanta pasión, por lo que estoy encantado de que continuemos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante los próximos años", apuntó el CEO y presidente de la F1, Stefano Domenicali.

El equipo organizador ha invertido mucho en el circuito y ha hecho fantásticos festivales para los aficionados en los últimos años, por lo que esperamos ver cómo continúan desarrollando la experiencia
