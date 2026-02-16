Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1

La Fórmula 1 confirmó que el Circuit de Barcelona-Catalunya seguirá albergando pruebas del Campeonato del Mundo al menos hasta 2032, aunque no de forma anual.

BREAKING: The Circuit de Barcelona-Catalunya has signed a multi-year extension for races in 2028, 2030, and 2032 🏁#F1 pic.twitter.com/2kLY9HbUk1 — Formula 1 (@F1) February 16, 2026

¿Qué pasará con Barcelona en la F1?

El trazado catalán entrará en un sistema de rotación y formará parte del calendario de la Fórmula 1 en 2028, 2030 y 2032. Con esto, el Circuit de Barcelona-Catalunya se alternará con Spa-Francorchamps en Bélgica, que acogerá carreras en 2027, 2029 y 2031.

Red Bull, en Barcelona en 2025 | RBR

"La renovación es el resultado de una relación sólida, una estrecha colaboración y representa un paso muy importante para seguir consolidando a Cataluña como una cita clave en el calendario internacional", dijo Pol Gibert, CEO de Circuits de Catalunya SL.

(El GP de España) es un evento estratégico que ayuda a proyectar a Cataluña en todo el mundo como un país capaz de albergar competiciones deportivas de primer nivel

El Cicuit Barcelona-Catalunya | RBR

Un circuito con mucha historia

El Circuit de Barcelona-Catalunya debutó en el calendario de la Fórmula 1 en 1991, cuando acogió por primera vez el Gran Premio de España. La carrera se ha celebrado anualmente en el trazado catalán hasta 2025.

Sin embargo, a partir de esta temporada 2026, el GP de España se trasladará al nuevo circuito urbano de Madrid, mientras que en el Circuit de Barcelona-Catalunya se celebrará el Gran Premio de Barcelona.

Monoplazas corren en el Circuito de Barcelona-Cataluña | @F1

"Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados de la Fórmula 1 allí siempre nos reciben con tanta pasión, por lo que estoy encantado de que continuemos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante los próximos años", apuntó el CEO y presidente de la F1, Stefano Domenicali.