Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno

Curling continúa con actividad este 16 de febrero l AP
Ramiro Pérez Vásquez 10:05 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Continúa el décimo día de actividades en Milano Corina 2026

La acción de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 continúa este 16 de febrero con una agenda cargada de competencias que mezclan rondas clasificatorias con eventos decisivos que definirán medallistas y clasificaciones rumbo al cierre del evento.

Curling en actividades dentro de Milano Cortina 2026 l AP

¿Cómo comenzó la jornada?

La jornada arrancó temprano con varias disciplinas en marcha. En curling, partidos de la fase de round-robin congregan a potencias como Canadá, Suecia y Gran Bretaña cerraron sus pases a la siguiente ronda tras salir victoriosos de sus respectivos duelos.

En las pistas de hielo, el esquí alpino ofrecío emociones fuertes con las dos mangas del slalom masculino, donde quedó definido con Meillard de Suiza con el oro, seguido de Gstrein (Austria) yKristoffersen (Noruega) para completar el podio.

bobsleigh en Milano Cortina 2026 l AP

La acción en velocidad sobre hielo también toma protagonismo con varias rondas de short track, incluyendo finales femeniles de 1 000 m y calificatorias en 500 m, donde los favoritos buscan abrir distancia en el medallero. La modalidad de bobsleigh sigue con sus heats de clasificación, tanto en la prueba de dos hombres como en la de monobob femenino, en la que la suma de tiempos determina el acceso a las definiciones donde la presencia alemana es la más destacada.

En deportes de hielo, destacan las semifinales femeniles de hockey sobre hielo, con equipos como Estados Unidos, Suecia, Canadá y Suiza batallando por un lugar en la final del torneo con las Semifinales; Estados Unidos vs Suecia y Canadá vs Suiza.

Por su parte, esquí acrobático ofrece su final de freeski Big Air femenino, una prueba explosiva que pondrá sobre la mesa acrobacias espectaculares con la obtención de medallas de por medio en esta dsiciplina.

Esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 l AP

Final de patinaje artístico

Finalmente, el patinaje artístico celebra una de sus jornadas más esperadas: la final de parejas, donde duplas de alto nivel compiten por las medallas con rutinas que combinan técnica, arte y sincronización donde 16 duos buscan la cima.

Con varias disciplinas en disputa y la recta final de estos Juegos acercándose, la jornada del 16 de febrero se perfila como un día clave para ajustar posiciones en el medallero y vivir momentos inolvidables dentro de estos Milano Cortina 2026.

Este artículo fue realizado con herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

Últimos videos
Lo Último
14:39 Repunte de viruela símica en México: CDMX acumula 66% de casos reportados en 2026
14:28 América se afianza como el club más amado y odiado de la Liga MX
13:57 Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel
13:06 Muere Robert Duvall, actor de “El Padrino” y “Apocalypse Now”
12:59 ¿Cómo le fue a Chivas la última vez que arrancó con seis victorias al hilo en Liga MX?
12:50 Juegos Olímpicos de Invierno aplaza competencia por intensa nevada
12:31 VIDEO: Yeri Mua fuma marihuana en Carnaval de Veracruz y gobierno borra transmisión
12:27 ¡Burla al ex! Cruz Azul le da los buenos días a Tigres con gol de Nico Ibáñez
12:15 ¡TSSS, ESTE HOMBRE ES DE OTRO PLANETA!
12:15 ¿SE ROMPIÓ el VESTIDOR en AMÉRICA? CHIVAS los exhibió en el CLÁSICO NACIONAL
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
Repunte de viruela símica en México: CDMX acumula 66% de casos reportados en 2026
Contra
16/02/2026
Repunte de viruela símica en México: CDMX acumula 66% de casos reportados en 2026
América se afianza como el club más amado y odiado de la Liga MX
Futbol Nacional
16/02/2026
América se afianza como el club más amado y odiado de la Liga MX
Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel
Contra
16/02/2026
Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel
Muere Robert Duvall, actor de “El Padrino” y “Apocalypse Now”
Contra
16/02/2026
Muere Robert Duvall, actor de “El Padrino” y “Apocalypse Now”
Fernando González y Armando González tras gol de Chivas | IMAGO7
Futbol
16/02/2026
¿Cómo le fue a Chivas la última vez que arrancó con seis victorias al hilo en Liga MX?
Juegos Olímpicos de Invierno aplaza competencia por intensa nevada
Otros Deportes
16/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno aplaza competencia por intensa nevada