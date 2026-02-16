Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno

La acción de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 continúa este 16 de febrero con una agenda cargada de competencias que mezclan rondas clasificatorias con eventos decisivos que definirán medallistas y clasificaciones rumbo al cierre del evento.

Curling en actividades dentro de Milano Cortina 2026 l AP

¿Cómo comenzó la jornada?

La jornada arrancó temprano con varias disciplinas en marcha. En curling, partidos de la fase de round-robin congregan a potencias como Canadá, Suecia y Gran Bretaña cerraron sus pases a la siguiente ronda tras salir victoriosos de sus respectivos duelos.

En las pistas de hielo, el esquí alpino ofrecío emociones fuertes con las dos mangas del slalom masculino, donde quedó definido con Meillard de Suiza con el oro, seguido de Gstrein (Austria) yKristoffersen (Noruega) para completar el podio.

bobsleigh en Milano Cortina 2026 l AP

La acción en velocidad sobre hielo también toma protagonismo con varias rondas de short track, incluyendo finales femeniles de 1 000 m y calificatorias en 500 m, donde los favoritos buscan abrir distancia en el medallero. La modalidad de bobsleigh sigue con sus heats de clasificación, tanto en la prueba de dos hombres como en la de monobob femenino, en la que la suma de tiempos determina el acceso a las definiciones donde la presencia alemana es la más destacada.

En deportes de hielo, destacan las semifinales femeniles de hockey sobre hielo, con equipos como Estados Unidos, Suecia, Canadá y Suiza batallando por un lugar en la final del torneo con las Semifinales; Estados Unidos vs Suecia y Canadá vs Suiza.

Por su parte, esquí acrobático ofrece su final de freeski Big Air femenino, una prueba explosiva que pondrá sobre la mesa acrobacias espectaculares con la obtención de medallas de por medio en esta dsiciplina.

Esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 l AP

Final de patinaje artístico

Finalmente, el patinaje artístico celebra una de sus jornadas más esperadas: la final de parejas, donde duplas de alto nivel compiten por las medallas con rutinas que combinan técnica, arte y sincronización donde 16 duos buscan la cima.

Con varias disciplinas en disputa y la recta final de estos Juegos acercándose, la jornada del 16 de febrero se perfila como un día clave para ajustar posiciones en el medallero y vivir momentos inolvidables dentro de estos Milano Cortina 2026.