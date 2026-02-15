Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026

Federica Brignone ganó su segundo oro en Milano Cortina 2026 l AP
Ramiro Pérez Vásquez 17:20 - 15 febrero 2026
Federica Brignone ganó su segundo oro en estos Juegos Olímpicos de Invierno

La penúltima semana de competencias invernales vivió este 15 de febrero una de sus jornadas más intensas y emocionantes, con finales cargadas de drama, récords olímpicos e hitos personales tanto para atletas consagrados como para equipos emergentes en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Un nuevo récord olímpico 

La jornada arrancó con una de las pruebas más esperadas: los 500 m femeniles del patinaje de velocidad. En una final vibrante, la neerlandesa Femke Kok impuso un nuevo récord olímpico con 36.49 segundos para llevarse la medalla de oro, consolidando su dominio en la distancia y coronando una actuación sobresaliente para su país.

La italiana Federica Brignone con sus dos medallas de oro l AP

En el esquí alpino, la italiana Federica Brignone desató la celebración local al ganar por segunda vez el oro en estos Juegos, al imponerse en la prueba de eslalon gigante femenino disputada en Cortina d’Ampezzo. Su victoria, lograda con una ventaja sólida sobre sus rivales, reafirmó su estatus como una de las grandes figuras del esquí mundial. 

¿Otro día histórico?

Otra actuación memorable llegó en skeleton: el equipo mixto de Gran Bretaña se coronó primer campeón olímpico en la prueba mixta de esta disciplina, con una carrera final de alto nivel que les valió el oro en un final ajustado frente a Alemania y otros aspirantes.

El esquí de fondo no se quedó atrás, con la escuadra de Noruega dominando la prueba de 4×7,5 km por relevos masculinos, destacando especialmente la actuación de Johannes Høsflot Klæbo, quien sumó otra medalla de oro a su palmarés y continúa ampliando sus registros históricos en Juegos Olímpicos.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 terminarán en 22 de febrero / AP

Además de los títulos individuales y por equipos, la jornada aportó otros momentos de importancia en modalidades como biatlón y snowboard, donde las competencias mixtas y por relevos añadieron emoción a la programación dominical.

La combinación de hazañas personales, nuevas medallas y récords rompió el ritmo tradicional de la competencia y mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. El ambiente en los centros de competencia fue festivo y competitivo, y el medallero general ve cómo naciones de distintos continentes siguen sumando podios.

Con esta jornada, Italia elevó aún más su cosecha histórica de medallas en unos Juegos de Invierno, superando sus propias marcas y consolidándose como uno de los anfitriones más exitosos de la historia reciente de la cita olímpica.

Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026 | AP

Este artículo fue realizado con la ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD 

