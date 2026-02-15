Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres

En una muestra clara de respaldo y cercanía, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul y del club de futbol Cruz Azul, bajó a la cancha para desearle éxito personalmente a cada uno de los jugadores celestes antes del arranque del partido frente a Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX.

El directivo recorrió el terreno de juego, saludó uno a uno a los futbolistas y compartió palabras de aliento en un gesto que refleja el momento de unión que vive la institución.

Imágenes del Cruz Azul vs Tigres | MEXSPORT

En La Noria hay un mensaje claro: directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición caminan juntos en busca de los objetivos trazados para el torneo.

Cruz Azul saltó al campo con la convicción de sumar tres puntos vitales que le permitan seguir escalando posiciones en la tabla general y consolidar el proyecto deportivo.

Imágenes del Cruz Azul vs Tigres | MEXSPORT

La comunión que se percibe al interior del club busca trasladarse al funcionamiento dentro del terreno de juego.

Por otra parte, Gabriel Fernández presenció el encuentro desde uno de los palcos, ya que no pudo ver acción debido a una suspensión.

Imágenes del Cruz Azul vs Tigres | MEXSPORT

El delantero estuvo atento al desempeño de sus compañeros y mostró su respaldo durante todo el compromiso.

La buena noticia para La Máquina es que Fernández estará disponible para la próxima jornada, cuando Cruz Azul enfrente a Chivas, en un duelo que promete intensidad y en el que el conjunto celeste buscará mantener el impulso en el campeonato.