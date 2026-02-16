Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Con Ley del Ex incluida! Cruz Azul vence a Tigres en un gran partido dominical

Cruz Azul venció a los Felinos en calidad de local | MexSport
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:38 - 15 febrero 2026
La Máquina 'asalta' el segundo lugar de la clasificación después de vencer a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc

Se cumplió la ley del ex. Nicolás Ibáñez le anotó a Tigres UANL ahora con la camiseta de Cruz Azul y fue pieza clave en la victoria 2-1 de La Máquina ante los felinos.

En su debut con la playera celeste en el torneo local, el delantero argentino volvió a hacerse presente en el marcador y confirmó su buen momento.

Aunque los cementeros no anotaron el primero en su cuenta, el festejo fue muy efusivo | MexSport

¿Cómo fue la victoria de los cementeros?

Apenas al minuto 55, el encuentro se abrió con un autogol de Joaquim Pereira, quien desvió con la cabeza un pase de Carlos Rodríguez que iba dirigido a José Paradela. El zaguero felino llegó así a tres partidos consecutivos registrando gol y/o autogol.

Cinco minutos más tarde, al 60’, apareció Ibáñez para aplicar la ley del ex. El atacante no perdonó frente a su antiguo equipo y celebró efusivamente junto a sus compañeros y el cuerpo técnico.

Nico Ibáñez festejó con todo a pesar de su pasado con Tigres | MexSport

Con este tanto, el ariete suma ya dos goles en dos partidos con Cruz Azul, luego de haber marcado también en la Concachampions.

No pudieron los de Guido Pizarro

Los dirigidos por Guido Pizarro no bajaron los brazos y encontraron respuesta en la recta final. Ángel Correa descontó para Tigres tras un pase filtrado de Vladimir Loroña, acercando a los felinos en el marcador y metiendo presión en los últimos minutos.

Ángel Correa descontó para Tigres | MexSport

Con este resultado, Cruz Azul llegó a 13 unidades y se colocó en la segunda posición de la tabla general. En la próxima jornada, La Máquina se medirá ante Club Deportivo Guadalajara en otro duelo clave dentro del campeonato.

