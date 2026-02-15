Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box

Samadhi Zendejas explica por qué se canceló su pelea contra Alana Flores en Supernova Génesis 2026. / @supernovaboxing
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:10 - 15 febrero 2026
La actriz mexicana rompió el silencio tras cancelar su participación en el evento Supernova Génesis 2026 y desmintió públicamente la versión de Alana Flores sobre el motivo del retiro.

La polémica entre Samadhi Zendejas y la influencer Alana Flores se intensificó luego de que la actriz compartiera su propia versión sobre la cancelación de su combate en el evento Supernova Génesis 2026, programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Alana Flores y Samadhi Zendejas se iban a enfrentar en el Supernova Génesis 2026. / @supernovaboxing

Tras semanas de entrenamiento y preparación, Zendejas confirmó que decidió retirarse del enfrentamiento, y ahora asegura que la pelea no se concretó porque le pidieron bajar 10 kilos para poder subirse al ring, una exigencia que calificó de poco saludable y fuera de lo razonable.

¿Qué dijeron ambas sobre el peso para pelear?

La influencer Alana Flores había señalado anteriormente que la controversia detrás de la cancelación se centró en el peso pactado para el combate. Según ella, la negociación giraba en torno a lograr que ambas estuvieran en un rango similar — Flores dijo que ella había aceptado subir hasta 54 kg — mientras que, afirmó, Zendejas no bajaba de su peso original.

Alana Flores había señalado anteriormente que la controversia detrás de la cancelación se centró en el peso pactado / IG: alanafloresf

Sin embargo, Samadhi Zendejas contradijo esa versión en un video publicado en sus redes sociales, donde agradeció a su equipo y explicó que la exigencia de bajar 10 kg fue parte del reto físico que, aseguró, enfrentó durante su preparación. Para ella, esa cifra no era una simple diferencia de peso, sino una meta extrema desde el punto de vista de salud y entrenamiento.

“Este reto que teníamos de bajar 10 kilos y dar nuestra mejor versión nunca lo voy a olvidar”, expresó Zendejas en su mensaje en TikTok.

Zendejas contradice la versión de Alana Flores y dice que le pidieron bajar 10 kilos. / @supernovaboxing

Reacciones y nuevas propuestas tras la cancelación

En respuesta a la declaración de Zendejas, Alana Flores reiteró que está dispuesta a enfrentarse a la actriz con otras condiciones, incluyendo la opción de pelear sin límite de peso, un enfoque que planteó para mantener vivo el combate pese a la controversia.}

Alana Flores aceptó pelear sin límite de peso pese a la cancelación. / @supernovaboxing

Mientras tanto, la cancelación de uno de los enfrentamientos más anticipados del Supernova Génesis 2026 ha generado debate entre aficionadas, entrenadores y seguidores del evento, quienes discuten sobre la disciplina física requerida, la negociación de condiciones y el papel de ambos participantes en la decisión final.

A pesar de la polémica, Zendejas reiteró que la experiencia de entrenar para la pelea le dejó aprendizajes importantes y que seguirá adelante con sus proyectos y metas personales fuera del ring.

A mi gente, a mi equipo… gracias por creer en mí y por sostener este sueño conmigo. Hoy no nos vemos arriba del ring, pero seguimos trabajando juntos.

