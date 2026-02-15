Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Grecia Quiroz denuncia intento de juicio político en Uruapan; afirma que buscan “callarla”

Grecia Quiroz denuncia intento de juicio político en Uruapan. / FB: Grecia Quiroz
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:40 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La alcaldesa aseguró que existe una estrategia para frenar su administración y debilitar el movimiento ciudadano que encabeza

La alcaldesa Grecia Quiroz denunció este fin de semana en redes sociales un presunto intento de juicio político en su contra, al asegurar que buscan desacreditarla y debilitar el proyecto que encabeza tras la muerte de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

La presidenta municipal señaló que estas acciones forman parte de una ofensiva que, según ella, tiene como objetivo “callar su voz” luego de que se lograra silenciar a su pareja recientemente fallecida.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo / FB: @grecia.quiroz

¿Por qué Grecia Quiroz denuncia un juicio político en su contra?

En su mensaje, difundido principalmente en Facebook, Quiroz aseguró que ahora existen acciones dirigidas en su contra, con el fin de debilitar su autoridad municipal y frenar el Movimiento del Sombrero, una plataforma política que ella y Carlos Manzo promovían en Uruapan.

No les bastó con callar a Carlos, ahora quieren callarme a mí”, afirmó la funcionaria al referirse al contexto político en el que se dan estos cuestionamientos.

Grecia Itzel Quiroz García es la actual presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán. / RS

La alcaldesa criticó que, mientras persisten dudas sobre el esclarecimiento del asesinato de Manzo —ocurrido el 1 de noviembre de 2025—, ahora enfrentaría presiones para un procedimiento político que, a su juicio, no tiene fundamentos claros.

Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante una celebración pública en Uruapan. / FB: Grecia Quiroz

El “Movimiento del Sombrero”

Quiroz enfatizó que el movimiento que ella y su esposo promovieron no pertenece a una sola persona, sino al pueblo, y sostuvo que los supuestos intentos por destituirla se deben a que existirían intereses que buscan recuperar espacios de poder.

Aunado a ello, la alcaldesa manifestó que continuará firme en su cargo y en su compromiso con la población de Uruapan, y advirtió que, aunque se inicie un juicio político en su contra, el movimiento social no se detendrá.

“Pase lo que pase conmigo, siempre estaré con el pueblo de Uruapan”, concluyó en su posicionamiento.

Carlos Manzo, alcalde asesinado en Uruapan, impulsó el Movimiento Independiente del Sombrero antes de su muerte. / FB: Grecia Quiroz
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Estados
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
17:51 ¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
17:51 Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
17:20 Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
17:19 Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
17:10 ¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
17:10 AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez
17:01 Nicolás Ibáñez debuta en Liga MX con Cruz Azul ante su ex equipo, Tigres
16:43 Vinícius Júnior aprueba el posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid
16:40 Fidalgo y Betis sueñan con Champions League tras vencer a Mallorca
16:37 Martinoli se lanza contra Bad Bunny tras show en el Super Bowl: “Es un oportunista”
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
Contra
15/02/2026
¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
Futbol
15/02/2026
Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
Otros Deportes
15/02/2026
Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
Futbol
15/02/2026
Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
Contra
15/02/2026
¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez
Futbol
15/02/2026
AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez