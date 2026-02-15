Grecia Quiroz denuncia intento de juicio político en Uruapan; afirma que buscan “callarla”

La alcaldesa Grecia Quiroz denunció este fin de semana en redes sociales un presunto intento de juicio político en su contra, al asegurar que buscan desacreditarla y debilitar el proyecto que encabeza tras la muerte de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

La presidenta municipal señaló que estas acciones forman parte de una ofensiva que, según ella, tiene como objetivo “callar su voz” luego de que se lograra silenciar a su pareja recientemente fallecida.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo / FB: @grecia.quiroz

¿Por qué Grecia Quiroz denuncia un juicio político en su contra?

En su mensaje, difundido principalmente en Facebook, Quiroz aseguró que ahora existen acciones dirigidas en su contra, con el fin de debilitar su autoridad municipal y frenar el Movimiento del Sombrero, una plataforma política que ella y Carlos Manzo promovían en Uruapan.

“No les bastó con callar a Carlos, ahora quieren callarme a mí”, afirmó la funcionaria al referirse al contexto político en el que se dan estos cuestionamientos.

Grecia Itzel Quiroz García es la actual presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán. / RS

La alcaldesa criticó que, mientras persisten dudas sobre el esclarecimiento del asesinato de Manzo —ocurrido el 1 de noviembre de 2025—, ahora enfrentaría presiones para un procedimiento político que, a su juicio, no tiene fundamentos claros.

Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante una celebración pública en Uruapan. / FB: Grecia Quiroz

El “Movimiento del Sombrero”

Quiroz enfatizó que el movimiento que ella y su esposo promovieron no pertenece a una sola persona, sino al pueblo, y sostuvo que los supuestos intentos por destituirla se deben a que existirían intereses que buscan recuperar espacios de poder.

Aunado a ello, la alcaldesa manifestó que continuará firme en su cargo y en su compromiso con la población de Uruapan, y advirtió que, aunque se inicie un juicio político en su contra, el movimiento social no se detendrá.

“Pase lo que pase conmigo, siempre estaré con el pueblo de Uruapan”, concluyó en su posicionamiento.