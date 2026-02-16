Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta

Chivas celebra en el Akron | MEXSPORT
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 07:18 - 16 febrero 2026
Nublarse al grado de creer que el trabajo está hecho es un pecado recurrente para los que hace mucho no conquistan éxitos destinados para los grandes

Los Chivahermanos celebraron en La Minerva, un lugar antes reservado para los títulos, que no han ganado aún. Un festejo tras ganar un Clásico siempre es especial, pero nublarse al grado de creer que el trabajo está hecho es un pecado recurrente para los que hace mucho no conquistan éxitos destinados para los grandes.

Lo hizo Pumas en su momento, festejó y festejó ganarle al América y se estrelló con pared al no ganar nada en 15 años. Tú no te adelantes, Chivas, no llegamos ni a la mitad del torneo y resta la Liguilla. Estás en el camino, nos sorprendiste a los más críticos y aplaudimos el paso de este proyecto, pero falta mucho, lo más importante: el título.

PERO AL NIDO SÍ LE EXIGIERON

Cuando aquellas Águilas de Solari o Tano Ortiz dominaron la Liga MX, las críticas y burlas saltaron por el gran argumento: falta la corona, si no se conquista, el resto es anecdótico. Aplica igual para el Guadalajara. Así que el festejo desmesurado debe ser al final y sólo se logra La 13, esa que hace ocho años ya se adjudicó el América.

IRRECONOCIBLE PROYECTO DEL AVE

Este América le deja dudas como nunca en esta era. Desde el equipo en la última etapa de Miguel Herrera, no había percibido una versión con tantas dudas y sin personalidad dominante, débil, y falto de opciones. Si no logra componer y pelear la corona de nuevo, esto le costará caro a Jardine. Veamos.

Y LA IRONÍA, CON EL PLANTEL MÁS VALIOSO

La gran ironía del presente del América es que ya con los registros cerrados para este Clausra, aún con las partidas de Fidalgo y Saint-Maximin, su plantel sigue como el de mayor valor de mercado y lejos con 98.2 millones de euros, seguido por el Toluca (82.7) y Cruz Azul (72.6). Falta mostrarlo en el campo.

DOS ROJIBLANCOS, ENVIDIA DE COAPA

También hace años que América no envidiaba jugadores del Guadalajara, hoy puntualmente son dos: La Hormiga González, un goleador que hace palidecer a Henry, Pantera o Dávila, y al lateral derecho, Richie Ledezma, que es el nuevo Kevin Álvarez. Aquel que volaba en Pachuca, porque el de hoy es superado casi por cualquiera de los otros 17 en su posición. Cómo ha cambiado las cosas.

Etiquetas relacionadas:
Chivas
