América le hizo el fuchi a Nico

A ver, mis águilas de corazón ardido, sí, la directiva sí tuvo en la mesa a Ibáñez y sí... lo dejó pasar. Cuando Tigres fue a tocar la puerta del Nido por el Búfalo (deseo de Guido), América también recibió un "¿Y si te mando a Nico?", pero en Coapa ni dejaron que el café se enfriara para decirles que no.

Y no, no fue por la lana del salario (aunque el argentino cobra sabroso, más que Aguirre) ni porque estuviera carísimo, sino porque el proyecto de Jardine respaldado por la directiva tiene claros sus objetivos y consideran que con Henry de regreso, la Pantera suelta, Dávila listo y hasta Pato Salas levantando la mano, el ataque está cubierto.

La última plaza de extranjero era más urgente para el lateral izquierdo, porque el mediocampo ya está armado con Dourado, Veiga y Lima, así que mejor trajeron a Thiago Espinosa y listo. Traducción del club: "No necesitamos otro '9'". Traducción del americanista radical: "Hace falta otro '9'". Sólo el tiempo dirá, mi Franky.

HASTA ATLAS SE IBA A ADELANTAR A LA MÁQUINA

Y ojo, que Cruz Azul no fue el único que levantó la mano por Nico. Cuando Atlas vendió a Djuka a Rayados por cinco melones verdes, necesitaban un relevo y preguntaron por Ibáñez, pues con ese dinero en la caja fuerte ya podían pagarle sin andar contando monedas. Pero La Máquina fue más intensa que mi ex tóxica y, tras casi tres días negociando sin soltar el celular, cerraron justo cuando la ventanilla de registros ya estaba bajando la cortina. Les ganaron por velocidad, no por cartera.

GIAKOU CASI REGRESA... Y NO CON CRUZ AZUL

Ironías de la vida: Giakoumakis se fue de La Noria, regresó a Europa y ahora parece Haaland versión helénica: acaba de marcar de nuevo, 15 goles en 28 partidos, fue el jugador del mes en Grecia con el PAOK y acá algunos todavía dudan si era bueno.

Pues agárrate: cuando se les fue Berterame a Miami, Rayados preguntó cuánto costaba traerlo de vuelta y si se podía romper el préstamo. Cruz Azul les dijo que el precio amigo para los regios era de 8 millones; en la Sultana hicieron cuentas y prefirieron ir por Djuka casi a la mitad, y así todavía sobraba para el postre.

DE LA QUE SE SALVARON CON CETRÉ

Ahora sí, varios clubes mexicanos respiraron profundo cuando supieron la última de Edwuin Cetré, extremo colombiano que fue uno de los nombres que más sonaron este mercado invernal, en especial en Cruz Azul, empujado por los asesores que querían sí o sí la comisión que se perdieron con Borja.

En Argentina ya estaba amarrado su pase de Estudiantes a Boca Juniors por 4 millones... hasta que en la revisión médica salió el fantasma de una lesión del 2018 (meniscos, de su etapa en Santos Laguna). El club xeneize metió freno de mano y ahora quiere pagar mucho menos. Así que, sin querer queriendo, en Liga MX se salvaron de comprar un problema.

YA HUBO PLEITO PARA EL PLEITO

Y con eso de que las peleas entre celebrities e influencers están en tendencia, pues en Supernova Genesis hubo una sorpresa para el pleito entre mi Alana Flores de oro y Samadhi Zendejas, aquella actriz que hizo de Jenny Rivera.

Resulta que como aún no se arreglaron en el peso, Alana pedía pelear en 52 kg y Sama en 56 kg, y aunque la pareja de Cáceres accedió subir a 55, su rival no se movió un gramo, pues Zendejas mejor se bajó de la pelea mediante comunicado que mandó a la medianoche.