Futbol Nacional

Uros Durdevic, a Rayados de Monterrey: el delantero deja Atlas para una nueva aventura en la Liga MX

Uros Durdevic, con Atlas | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 08:30 - 02 febrero 2026
El serbio-montenegrino cubrirá la baja de Germán Berterame en el conjunto regiomontano

La etapa de Uros Durdevic con el Atlas llegó a su fin luego de que el delantero montenegrino fuera adquirido por Rayados de Monterrey, en uno de los movimientos más relevantes del cierre del mercado de fichajes del Clausura 2026 de la Liga MX.

Uros Durdevic celebra un gol con sus compañeros de Atlas | IMAGO 7
Uros Durdevic celebra un gol | IMAGO 7

¿Cómo se dio la salida de Djuka?

Tras varios días de negociaciones entre ambas directivas, Atlas y Monterrey alcanzaron un acuerdo para el traspaso, lo que permitió que Djuka deje Guadalajara para incorporarse al proyecto albiazul, luego de la salida de Germán Berterame al Inter Miami.

Rota Berterame Inter Miami
Rota Berterame, al Inter Miami | RÉCORD

El delantero rojinegro se convirtió en la principal opción de Rayados para reforzar su ataque, debido a que es un futbolista que ya se encuentra en México, conoce el futbol mexicano y representaba una alternativa más accesible en comparación con otros elementos que estaban en la órbita del club regiomontano.

La operación se cerró con rapidez, ya que Monterrey busca registrar al jugador lo antes posible y que pueda integrarse a los entrenamientos del equipo esta misma semana, de cara a los próximos compromisos del torneo.

Los números de Djuka en Atlas

Durdevic cierra su paso por el conjunto rojinegro con un total de 48 partidos oficiales disputados entre las temporadas 2024-25 y 2025-26, en los que registró 20 goles y 4 asistencias. Además, hizo historia con el club al convertirse en el primer campeón de goleo del Atlas, tras marcar 12 anotaciones en el Clausura 2025.

Durante su paso por el Atlas, Durdevic se consolidó como una pieza clave en el ataque, destacando por su movilidad, presión alta y olfato de gol, cualidades que Rayados espera capitalizar en la recta final del campeonato y en sus futuros compromisos.

Uros Durdevic | ALFREDO OLIVAREZ

¿Cuándo llega a Monterrey?

Se espera que en los próximas horas o el día de mañana el futbolista viaje a Monterrey para cerrar los últimos detalles de su contrato y ponerse cuanto antes bajo las órdenes de Domenec Torrent.

