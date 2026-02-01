¡Frenético! Monterrey y Tijuana empatan en el 'Gigante de Acero' tras un gran partido

Rayados y Xolos de Tijuana repartieron puntos en un duelo intenso correspondiente a la jornada cuatro del torneo, disputado en el Estadio BBVA, donde Monterrey volvió a dejar sensaciones encontradas al no poder conseguir su primera victoria como local en el certamen.

El encuentro arrancó con sorpresa para la zaga albiazul, ya que apenas al minuto 2, Xolos generó peligro con un tiro libre cobrado por Kevin Castañeda, quien buscó el palo derecho, obligando a Luis Cárdenas a lanzarse y desviar el balón a tiro de esquina. En la jugada posterior, el conjunto fronterizo abrió el marcador tras un autogol de Alonso Aceves, luego de que el esférico le rebotara tras un rechace previo del propio Cárdenas.

Domènec Torrent y Sebastián Abreu previo al partido | Imago7

Gran partido de principio a fin

Tijuana mantuvo la presión y al minuto 9 volvió a intentar ampliar la ventaja con un disparo de larga distancia de Ignacio Rivero, nuevamente bien contenido por Luis Cárdenas, quien comenzaba a convertirse en figura pese al gol en contra.

Rayados respondió y al 23 estuvo cerca del empate cuando Roberto de la Rosa controló el balón dentro del área, se dio la media vuelta y sacó un disparo que se fue apenas por encima del travesaño, dejando escapar una oportunidad clara para los locales.

La insistencia de Monterrey tuvo recompensa al minuto 26, cuando Sergio Canales igualó el marcador con un disparo de pierna derecha dentro del área, cruzando el balón al palo derecho de Antonio Rodríguez para el 1-1 que encendió a la afición en el BBVA.

Kevin Castañeda fue el mejor para los Xolos | Imago7

Sin bajar las revoluciones

Antes del descanso, Xolos volvió a tocar la puerta al 42, cuando Kevin Castañeda sacó un potente disparo que se estrelló en el travesaño, en la jugada más peligrosa del cierre del primer tiempo, que terminó con empate en el marcador.

En la segunda mitad, Rayados salió con mayor ambición y al 52 Luca Orellano estuvo muy cerca de marcar su primer gol como albiazul, tras quedar mano a mano frente a Antonio Rodríguez, quien reaccionó de gran forma para evitar el tanto.

Al 59, el partido dio un nuevo giro cuando se marcó penal a favor de Xolos tras una falta cometida por Luca Orellano. Kevin Castañeda tomó el balón y al 60 convirtió desde los once pasos para devolverle la ventaja al conjunto visitante.

Monterrey no bajó los brazos y al 70 Fidel Ambriz probó suerte desde fuera del área, aunque su disparo fue bien atajado por Rodríguez. La recompensa llegó al 79, cuando Luca Orellano firmó un auténtico golazo de pierna izquierda desde fuera del área, marcando en su debut en Liga MX con Rayados y sellando el empate definitivo.

¡Qué pedazo de gol! Debut goleador de Orellano 🥵⚽#SabadoFutbolero pic.twitter.com/YigsKBSCSu — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 1, 2026