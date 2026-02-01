Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Frenético! Monterrey y Tijuana empatan en el 'Gigante de Acero' tras un gran partido

Rayados y Xolos no pudieron sacar los tres puntos | Imago7
Ricardo Olivares 21:01 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Pandilla vino de abajo en dos ocasiones, pero no fue suficiente para poder ganar en casa

Rayados y Xolos de Tijuana repartieron puntos en un duelo intenso correspondiente a la jornada cuatro del torneo, disputado en el Estadio BBVA, donde Monterrey volvió a dejar sensaciones encontradas al no poder conseguir su primera victoria como local en el certamen.

El encuentro arrancó con sorpresa para la zaga albiazul, ya que apenas al minuto 2, Xolos generó peligro con un tiro libre cobrado por Kevin Castañeda, quien buscó el palo derecho, obligando a Luis Cárdenas a lanzarse y desviar el balón a tiro de esquina. En la jugada posterior, el conjunto fronterizo abrió el marcador tras un autogol de Alonso Aceves, luego de que el esférico le rebotara tras un rechace previo del propio Cárdenas.

Domènec Torrent y Sebastián Abreu previo al partido | Imago7

Gran partido de principio a fin

Tijuana mantuvo la presión y al minuto 9 volvió a intentar ampliar la ventaja con un disparo de larga distancia de Ignacio Rivero, nuevamente bien contenido por Luis Cárdenas, quien comenzaba a convertirse en figura pese al gol en contra.

Rayados respondió y al 23 estuvo cerca del empate cuando Roberto de la Rosa controló el balón dentro del área, se dio la media vuelta y sacó un disparo que se fue apenas por encima del travesaño, dejando escapar una oportunidad clara para los locales.

La insistencia de Monterrey tuvo recompensa al minuto 26, cuando Sergio Canales igualó el marcador con un disparo de pierna derecha dentro del área, cruzando el balón al palo derecho de Antonio Rodríguez para el 1-1 que encendió a la afición en el BBVA.

Kevin Castañeda fue el mejor para los Xolos | Imago7

Sin bajar las revoluciones

Antes del descanso, Xolos volvió a tocar la puerta al 42, cuando Kevin Castañeda sacó un potente disparo que se estrelló en el travesaño, en la jugada más peligrosa del cierre del primer tiempo, que terminó con empate en el marcador.

En la segunda mitad, Rayados salió con mayor ambición y al 52 Luca Orellano estuvo muy cerca de marcar su primer gol como albiazul, tras quedar mano a mano frente a Antonio Rodríguez, quien reaccionó de gran forma para evitar el tanto.

Al 59, el partido dio un nuevo giro cuando se marcó penal a favor de Xolos tras una falta cometida por Luca Orellano. Kevin Castañeda tomó el balón y al 60 convirtió desde los once pasos para devolverle la ventaja al conjunto visitante.

Monterrey no bajó los brazos y al 70 Fidel Ambriz probó suerte desde fuera del área, aunque su disparo fue bien atajado por Rodríguez. La recompensa llegó al 79, cuando Luca Orellano firmó un auténtico golazo de pierna izquierda desde fuera del área, marcando en su debut en Liga MX con Rayados y sellando el empate definitivo.

Con este resultado, Rayados rescató un punto en casa, pero continúa sin poder ganar como local en el presente torneo, una situación que empieza a generar presión y deja pendientes por resolver para el conjunto regiomontano.

Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?