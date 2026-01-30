Emotiva despedida de Germán Berterame a Monterrey: "Rayados es una familia"

Germán Berterame ha partido de la Liga MX al dejar a Rayados de Monterrey en la búsqueda de poder seguir su carrera a lado de su ídolo Lionel Messi. La noticia se ha hecho oficial este viernes 30 de enero.

En torno a esta situación, el club regiomontano ha decidido hacerle un video de despedida a quien fuera su delantero a lo largo de tres años, video en el cual dejó claro el argentino que para él "Rayados es una familia".

Berterame festejando con Sergio Ramos; ninguno permanece en Monterrey | Imago7

El adiós de 'Berte'

El video comienza con un miembro del staff entregándole una tableta para poder ver un recuerdo de su llegada al equipo, además de algunos de sus mejores momentos tales como ciertos goles que anotó cuando llegó procedente de Atlético San Luis. El naturalizado argentino aseguró sentir "muchas emociones".

En sus últimas declaraciones como jugador rayado, 'Berte' mencionó que se siente en deuda con Monterrey por no haber conseguido ningún título en su paso con los regios; sin embargo, también resalta que el tiempo que permaneció como jugador de La Pandilla lo disfrutó al máximo.

Berterame jugará en el Inter de Miami | Imago7

En cuanto a ser parte de Monterrey, Germán dijo: "Para mí es un orgullo, es familia más que un club; te dan la confianza para que no te falte nada, entonces eso es lo que me llevo.

¿Por qué se va Berterame?

Dentro de la publicación, Berterame también describe el por qué, a pesar de tenerle tanto cariño al club, ha decidido marcharse. Y es que se ha confirmado su llegada al Inter de Miami junto a Lionel Messi.

"Cuando renové yo dije que no me iba a ir a menos que viniera algún equipo de Europa por mí o que el mismo Messi me llevara. Lo dije de joda, pero terminó siendo realidad", dijo entre risas.